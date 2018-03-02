發揮元宵吃飯擔精神 蔡總統：團結打拚

總統蔡英文（中）2日參加雲林馬鳴山鎮安宮五年千歲遶境祈福及吃飯擔活動，挑飯擔進場，受到民眾熱情歡迎。中央社記者葉子綱攝 107年3月2日

（中央社記者葉子綱雲林縣2日電）台灣元宵節三大廟會活動之一，雲林五年千歲遶境祈福及吃飯擔，今天在東勢鄉同安村盛大登場，總統蔡英文期勉鄉親，發揮吃飯擔團結分享的精神，打拚讓台灣越來越好。



雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮五年千歲，每年元宵節的遶境祈福與吃飯擔民俗，流傳至今100多年，與台北平溪天燈、台南鹽水蜂炮，號稱台灣元宵三大廟會活動，雲林縣政府在民國103登錄為無形文化資產。



今年吃飯擔活動輪由東勢鄉同安村輪值主辦，王爺神轎及各路陣頭從馬鳴山鎮安宮分兩路出發遶境，中午過後齊聚同安村開安宮，隨行信眾及陣頭人員，在附近農田展開萬人吃飯擔，各地信眾湧入大快朵頤。



蔡總統由雲林縣長李進勇、鎮安宮主委章金樹和各級民意代表陪同抵達現場，受到民眾熱情歡迎，頻頻高呼「總統好」，總統熱情揮手回應。



總統說，之前參加過吃飯擔活動，但今天是她當總統後第一次參加，深深感受到鄉親的歡喜熱情，吃飯擔是台灣元宵節三大重要活動之一，象徵的意義是團結分享，這就是台灣人的精神。



總統表示，雲林縣在歷任縣長領導下，越來越進步，從過去的風頭水尾，如今是農業首都、綠能基地，政府即將啟動前瞻基礎建設計畫，有信心台灣一定會越來越好，經濟更好、景氣提升。



今年農曆春節期間，蔡總統二度到雲林發福袋，總統說，許多鄉親高呼「總統加油」，她聽到了，會拚改革、拚建設，讓台灣越來越好，希望鄉親繼續支持鼓勵，團結為台灣的未來打拚。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070302





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