/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 元宵節平溪天燈台鐵自強號
>rss

發揮元宵吃飯擔精神 蔡總統：團結打拚

發稿時間：2018/03/02 16:55

最新更新：2018/03/02 17:57

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
總統蔡英文（中）2日參加雲林馬鳴山鎮安宮五年千歲遶境祈福及吃飯擔活動，挑飯擔進場，受到民眾熱情歡迎。中央社記者葉子綱攝　107年3月2日總統蔡英文（中）2日參加雲林馬鳴山鎮安宮五年千歲遶境祈福及吃飯擔活動，挑飯擔進場，受到民眾熱情歡迎。中央社記者葉子綱攝　107年3月2日

（中央社記者葉子綱雲林縣2日電）台灣元宵節三大廟會活動之一，雲林五年千歲遶境祈福及吃飯擔，今天在東勢鄉同安村盛大登場，總統蔡英文期勉鄉親，發揮吃飯擔團結分享的精神，打拚讓台灣越來越好。

雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮五年千歲，每年元宵節的遶境祈福與吃飯擔民俗，流傳至今100多年，與台北平溪天燈、台南鹽水蜂炮，號稱台灣元宵三大廟會活動，雲林縣政府在民國103登錄為無形文化資產。

今年吃飯擔活動輪由東勢鄉同安村輪值主辦，王爺神轎及各路陣頭從馬鳴山鎮安宮分兩路出發遶境，中午過後齊聚同安村開安宮，隨行信眾及陣頭人員，在附近農田展開萬人吃飯擔，各地信眾湧入大快朵頤。

蔡總統由雲林縣長李進勇、鎮安宮主委章金樹和各級民意代表陪同抵達現場，受到民眾熱情歡迎，頻頻高呼「總統好」，總統熱情揮手回應。

總統說，之前參加過吃飯擔活動，但今天是她當總統後第一次參加，深深感受到鄉親的歡喜熱情，吃飯擔是台灣元宵節三大重要活動之一，象徵的意義是團結分享，這就是台灣人的精神。

總統表示，雲林縣在歷任縣長領導下，越來越進步，從過去的風頭水尾，如今是農業首都、綠能基地，政府即將啟動前瞻基礎建設計畫，有信心台灣一定會越來越好，經濟更好、景氣提升。

今年農曆春節期間，蔡總統二度到雲林發福袋，總統說，許多鄉親高呼「總統加油」，她聽到了，會拚改革、拚建設，讓台灣越來越好，希望鄉親繼續支持鼓勵，團結為台灣的未來打拚。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070302

影片來源：中央社
雲林馬鳴山鎮安宮五年千歲元宵遶境祈福及吃飯擔活動2日盛大登場，總統蔡英文（前右）挑飯擔進場，受到民眾熱情歡迎。中央社記者葉子綱攝 107年3月2日雲林馬鳴山鎮安宮五年千歲元宵遶境祈福及吃飯擔活動2日盛大登場，總統蔡英文（前右）挑飯擔進場，受到民眾熱情歡迎。中央社記者葉子綱攝 107年3月2日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP