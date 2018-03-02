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內湖新址傳6月剪綵 AIT：仍在規劃中

發稿時間：2018/03/02 17:41

最新更新：2018/03/02 17:41

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（中央社記者侯姿瑩台北2日電）媒體報導，美國在台協會（AIT）台北內湖新址擬於6月12日揭幕。AIT今天表示，台北辦事處預計今年夏天從大安區搬遷到內湖新址；新址剪綵典禮的準備工作，目前仍在規劃中。

AIT發言人游詩雅（Sonia Urbom）告訴中央社記者，AIT新址證明美國對台的堅定承諾（strong commitment）以及美國與台灣持久的友誼（enduring friendship）。AIT台北辦事處預計於今年夏天搬遷到內湖，有關新址剪綵典禮的準備工作，「目前仍在規劃階段」。

知情人士指出，預計在6月舉行AIT新址剪綵典禮，目前規劃朝向在現任AIT台北辦事處處長梅健華（Kin Moy）卸任之前舉行剪綵典禮。

自由時報今天報導，AIT台北內湖新址將於6月12日揭幕，屆時，包括馬啟思（Christopher J. Marut）與薄瑞光（Raymond Burghardt）等前AIT台北辦事處處長都會出席開幕剪綵。

AIT在內湖的新建館舍背靠小山丘，面向金湖路，佔地6.5公頃，原址為駕駛訓練學校。依規劃，AIT新建館舍包含辦公大樓、停車場、領務區、維修保養區、綠地與籃球場等。

AIT台北辦事處目前位於台北市大安區信義路，但農業組、美國文化中心等單位則在不同地點。未來搬遷內湖新址後，將可集中四散各處的AIT相關單位。（編輯：黃國倫）1070302

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