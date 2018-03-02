辜嚴倬雲稱無不法 黨產會籲交回相關檔案

（中央社記者侯姿瑩台北2日電）前婦聯會主委辜嚴倬雲今天呼籲婦聯會將全部資產回歸國庫，並保證辜家沒任何不法或需要隱瞞的事。黨產會表示，若辜家無不法或是需隱瞞的事，請速繳回目前「消失中」的檔案及資料。



辜嚴倬雲透過影片發表聲明表示，呼籲中華民國婦女聯合會主任委員雷倩與婦聯會會員，讓婦聯會全部資產回歸國庫，繼續照顧軍人、軍眷，而不是給任何黨派。



她說，向國人保證，辜家沒任何不法或需要隱瞞的事、沒一毛錢放入私人口袋，甚至有時也貼錢給婦聯會，絕不迴避任何公正調查。



對此，不當黨產處理委員會下午表示，若如辜嚴倬雲所稱，辜家沒有任何不法或需要隱瞞的事情，請儘速交回目前「消失中」的檔案及資料。若辜嚴倬雲認為婦聯會所有資產應轉歸國有，請她先說服其他婦聯會會員。



黨產會發言人施錦芳稍早也告訴中央社記者，黨產會已認定婦聯會為中國國民黨附隨組織，目前在調查婦聯會不當取得財產，會依調查進度依法辦理。



施錦芳說，辜嚴倬雲已不是婦聯會主委，婦聯會財產是否回歸國庫，應由現任婦聯會主委雷倩與其他委員決定，黨產會「不予置評」。



此外，施錦芳1日表示，經約談發現婦聯會民國95年以前的重要資料被辜家帶走，現在不知去向，如果查不到，將移送司法單位處理。



黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織後展開調查，發現婦聯會僅保存近10年的資料，過去的財務紀錄，如勞軍捐紀錄等均不知去向，為查婦聯會民國95年以前的財務資料以及勞軍捐資料去向，已約談前婦聯會主委辜嚴倬雲的三女兒辜懷如等人。（編輯：張均懋）1070302