/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 元宵節平溪天燈台鐵自強號
>rss

辜嚴倬雲稱無不法 黨產會籲交回相關檔案

發稿時間：2018/03/02 17:52

最新更新：2018/03/02 17:52

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者侯姿瑩台北2日電）前婦聯會主委辜嚴倬雲今天呼籲婦聯會將全部資產回歸國庫，並保證辜家沒任何不法或需要隱瞞的事。黨產會表示，若辜家無不法或是需隱瞞的事，請速繳回目前「消失中」的檔案及資料。

辜嚴倬雲透過影片發表聲明表示，呼籲中華民國婦女聯合會主任委員雷倩與婦聯會會員，讓婦聯會全部資產回歸國庫，繼續照顧軍人、軍眷，而不是給任何黨派。

她說，向國人保證，辜家沒任何不法或需要隱瞞的事、沒一毛錢放入私人口袋，甚至有時也貼錢給婦聯會，絕不迴避任何公正調查。

對此，不當黨產處理委員會下午表示，若如辜嚴倬雲所稱，辜家沒有任何不法或需要隱瞞的事情，請儘速交回目前「消失中」的檔案及資料。若辜嚴倬雲認為婦聯會所有資產應轉歸國有，請她先說服其他婦聯會會員。

黨產會發言人施錦芳稍早也告訴中央社記者，黨產會已認定婦聯會為中國國民黨附隨組織，目前在調查婦聯會不當取得財產，會依調查進度依法辦理。

施錦芳說，辜嚴倬雲已不是婦聯會主委，婦聯會財產是否回歸國庫，應由現任婦聯會主委雷倩與其他委員決定，黨產會「不予置評」。

此外，施錦芳1日表示，經約談發現婦聯會民國95年以前的重要資料被辜家帶走，現在不知去向，如果查不到，將移送司法單位處理。

黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織後展開調查，發現婦聯會僅保存近10年的資料，過去的財務紀錄，如勞軍捐紀錄等均不知去向，為查婦聯會民國95年以前的財務資料以及勞軍捐資料去向，已約談前婦聯會主委辜嚴倬雲的三女兒辜懷如等人。（編輯：張均懋）1070302

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP