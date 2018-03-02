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邱國正：出席反年改餐會 但沒有參與討論

發稿時間：2018/03/02 18:04

最新更新：2018/03/02 18:04

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（中央社記者劉冠廷台北2日電）民進黨立委蔡適應今天說，2月20日反年改團體有場餐會，退輔會主委邱國正在現場，而當天是否有討論杯葛行政院長賴清德上台報告？邱國正說，吃兩道菜就離開，沒參與任何討論。

立法院2月27日開議，原本預定進行行政院長賴清德報告施政方針並備質詢，但因反軍人年改團體闖入立法院院區，退伍上校繆德生墜樓重傷的意外，立法院長蘇嘉全當天中午宣布散會，賴清德報告施政方針改在今天進行。

蔡適應下午在總質詢時表示，2月20日反年改團體有場餐會，國軍退除役官兵輔導委員會主任委員邱國正到場，聽說當時就有討論開議時不要讓賴清德報告施政方針，因此他詢問邱國正，當天的餐會有無談到要杯葛賴清德第一次的報告？還是從頭到尾都不知情？

蔡適應說，這件事很重要，因為餐會後的一個星期，邱國正就任退輔會主委，立法院就爆發軍人團體抗議的事件，希望邱國正能說清楚。

列席備詢的邱國正表示，蔡適應把這件事弄得太複雜了，他沒有這麼複雜，當初餐會他吃了兩道菜就離開，就那麼簡單，所以沒有參與任何討論。

此外，蔡適應也詢問，對於軍人年改樓地板新台幣3萬8990元這部分，是否可以？因為有人說太高，也有人說太低，邱國正表示，高低是個人認知的問題，去年有一個調查，得到一個概念，就是樓地板越低，受影響的人會越多。

邱國正說，行政院也很考慮退伍軍人過去為國家的付出，因此樓地板比一般公務員要高，這是一個起點，他認為很合理，在這起點上，他還期望可以更高點。（編輯：林沂鋒）1070302

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