謝政達請辭新北勞工局 陪侯友宜打選戰[影]

新北市勞工局長謝政達（圖）2日請辭，並接受侯友宜之邀一起打新北市長選戰。中央社記者黃旭昇新北市攝 107年3月2日

（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北市勞工局長謝政達今天請辭，並接受侯友宜之邀一起打市長選戰。謝政達受訪表示，他與侯友宜淵源始自健康幼稚園火燒車事件；而侯在處理八仙塵爆事件更讓他佩服。



曾任執業律師的謝政達，在民國81年5月15日的健康幼稚園火燒車事件中，擔任受害人家屬委任律師；侯友宜當時念幼稚園的兒子也在這次事故中罹難。謝政達下午來到市府記者室說明辭職原委，並透露這段兩人之間少為人知的淵源。



面對媒體問起對侯友宜的印象，以及為何願意辭職打這場選戰？謝政達提到侯友宜在處理104年6月27日八里的八仙樂園塵爆事件中所展現的團隊精神、執行力與魄力令他印象深刻。



謝政達說，農曆春節前侯友宜找他聊過，希望借重他在選務幫忙聯繫溝通的經驗，在新北市長選舉的初選與大選中幫忙。



謝政達為美國威斯康辛大學法律碩士，父親為前行政院勞工委員會主委、前行政院秘書長、前花蓮縣長謝深山。謝政達受訪說，父親86年參選台北縣長、94年花蓮縣長選舉時都曾幫忙選務。



中國國民黨新北市黨部今天公告展開市長選舉初選作業，侯友宜也將進駐板橋板新路的競選辦公室。面對人生第一場選舉，侯友宜早在春節前就積極向市府借將，除邀媒體人出身的夏樂祥等4位新聞連絡人加入團隊，有勞工團體互動經驗的謝政達加入，也讓團隊增加新戰力。



侯友宜請辭參選下屆新北市長獲准，新北市府下午發布新聞表示，侯的遺缺由財政局長呂衛青升任；財政局長由副局長黃細清升任。另外，謝政達請辭後，遺缺由勞工局副局長許秀能升任。



市府人事處副處長莫永榮表示，侯友宜與呂衛青的副市長宣誓與交接，以及新任新北市大眾捷運公司董事長陳建宇的宣誓布達，將在6日市政會議後由市長朱立倫主持。至於財政局、勞工局長交接，則在6日下午舉行。（編輯：孫承武）1070302



