/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 元宵節平溪天燈台鐵自強號
>rss

美再點名豬牛議題 外交部：對話表達善意

發稿時間：2018/03/02 19:20

最新更新：2018/03/02 19:20

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者侯姿瑩台北2日電）美國貿易代表署公布年度貿易政策議程報告，關於台灣，再度點名豬肉及牛肉產品。外交部今天表示，台美經貿關係緊密，雙方持續對話、溝通，對各自關切的議題積極回應，表達善意。

美國貿易代表署（USTR）2月28日公布年度貿易政策議程報告，報告指出，「美國對台灣無科學根據的農業政策持續表達嚴正關切」，並再次點名豬肉及牛肉議題。美國認為，台灣移除對含有萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）豬肉及特定牛肉產品的進口限制是優先要務；而針對美國牛內臟產品的貿易障礙也要移除。

對此，外交部發言人李憲章今天重申，有關美國牛肉、豬肉輸台議題，外交部一向尊重衛福部、農委會對食品安全的專業考量，配合行政院跨部會協調機制的共識來辦理。

李憲章也說，政府持續向美方說明，強化台美雙邊經貿關係符合雙方利益，相信美豬美牛議題不是強化雙邊關係的「前提」，而是深化雙邊關係的「議題」之一。未來政府將在現有良好基礎上，持續推動強化台美經貿關係。

同時，李憲章表示，台美經貿關係緊密且交流頻繁，雙方透過「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）、「台美數位經濟論壇」以及台灣組團參加「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA）等管道及場合，持續對話、溝通與交流，也對各自表達關切的議題積極回應，表達善意。

他舉例，近期立法院通過藥事法修法以強化專利連結制度，以及美國開放台灣帶介質的石斛蘭輸美申請案，都是台美透過經貿諮商管道持續溝通而達成的進展。

此外，美國在台協會（AIT）處長梅健華（Kin Moy）今天也在AIT臉書上發布貼文表示，今天是他第二次參加在台南舉行的台灣國際蘭展，蘭展是他在台灣最喜歡的商展之一。

梅健華指出，台灣去年出口將近6500萬美元（約新台幣19億元）的蘭花到美國，占台灣銷往美國的農產品總額的18%。AIT過去10年來都在協助將這些美麗的蘭花順利運抵美國，現在也正努力進口更多台灣蘭花品種到美國。（編輯：張均懋）1070302

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP