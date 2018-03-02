軍人年改 政院：積極與現退役軍人溝通

（中央社記者侯姿瑩台北2日電）國民黨立委今天質疑政府推動軍人年改，未與退除役官兵團體進行溝通。行政院年金改革辦公室澄清，年改會在軍人年改政策研議過程積極與現、退役人員溝通，相關部會也持續辦理巡迴座談。



年金改革辦公室傍晚發布新聞稿表示，國家年金改革委員會在軍人年改政策研議過程中，積極與現、退役人員溝通，也於年改會官網上即時澄清相關資訊。同時，為擴大說明宣導、諮詢各方意見，國防部與退輔會分別針對現、退役人員，持續辦理巡迴座談。



新聞稿指出，與現役軍人溝通方面，國防部自106年11月14日至12月8日辦理北、中、南、東部，以及金門、馬祖、澎湖地區7場座談會，共有3220名各階志願役官兵代表人與會；另外，各軍種司令部對所屬單位辦理說明會宣導，計有13萬4527人參與。



新聞稿表示，針對退役軍人，退輔會自105年6月8日至106年11月30日於19縣市辦理38場座談會，與2753名退役軍人、415名社團代表溝通，各榮民服務處也辦理534場分區座談，計有1萬7309人參加。



另外，105年8月22日至11月22日，以及106年7月7日至11月24日，退輔會主任委員拜訪各軍種退役上、中、少將及各階校級、士官級代表計3948人，也拜訪50個全國性退役軍人社團。



新聞稿指出，身兼國家年金改革委員會執行長的行政院政務委員林萬億去年接見八百壯士代表，承諾年改版本送至行政院之前，會請國防部、退輔會再與退除役官兵團體溝通。因此，106年11月14日國防部公布軍人退撫新制草案重點後一個月內，退輔會與退役人員再進行地毯式溝通，共有13萬4634人次參與。「可見溝通密度之高，已善盡多方對話與資訊公開的責任」。



除了面對面溝通之外，國防部及退輔會也設置網頁專區，提供改革說明、試算與意見徵詢，以持續擴大溝通、宣導。針對網路流傳的不實資訊，年金改革辦公室也即時透過記者會或製作簡單易懂的文宣、新聞稿加以澄清，相關訊息都放置總統府國家年金改革委員會官網，以利民眾隨時查詢正確資訊。



行政院長賴清德今天於立法院報告施政方針前，中國國民黨團舉標語、喊口號、遞陳情書三管齊下，訴求軍改多溝通、先暫緩，賴清德收下陳情書，整個活動約20多分鐘落幕。1070302