布吉納法索武裝攻擊數十死傷 台人均安

法國駐布吉納法索大使館和布吉納法索軍事總部2日遭武裝分子攻擊，造成數十人喪生或受傷。（法新社提供）

（中央社記者侯姿瑩台北2日電）布吉納法索發生槍戰及攻擊事件。外交部今天晚間表示，與駐布國大使館取得聯繫後，確認駐布國大使館、技術團人員與眷屬、台商及僑胞安全無虞，外交部將持續掌握布國情勢發展。



外交部發言人李憲章晚間表示，非洲友邦布吉納法索首都瓦加杜古當地時間2日上午發生槍戰及攻擊事件，駐布國大使館第一時間即以簡訊告知駐館同仁、技術團人員及眷屬、台商及僑胞，提醒注意安全。外交部也立即與駐布國大使館取得聯繫，確認駐布國館團人員與眷屬、台商及僑胞人身安全無虞。



李憲章表示，根據多家國際媒體報導，這次攻擊事件是以法國駐布國大使館及布國軍方參謀總部為主要目標。中華民國駐布國大使館未遭波及，外交部將持續與駐布國大使館及布國駐台大使館保持密切聯繫，掌握布國情勢發展，也盼布國局勢早日恢復平靜。



同時，李憲章說，外交部長吳釗燮已於晚間致電總統蔡英文報告布國情勢，蔡總統對駐當地館團人員、眷屬及僑胞安危表達關切，要求外交部切實保障當地國人人身、財產安全。



此外，外交部領事事務局也於今天晚間發布旅遊訊息，提醒旅布國人提高警覺、避免外出。建議若非必要，暫勿前往布國觀光，若有必要赴布國旅遊或洽公，應多注意個人安全，並避免前往外籍人士聚集場所。（編輯：楊玫寧）1070302



布吉納法索首都遭武裝攻擊 數十死或傷



（中央社瓦加杜古2日綜合外電報導）法國駐布吉納法索大使館和布吉納法索軍事總部今天遭武裝分子攻擊，發生戰鬥後，武裝分子被擊退，但已造成數十人喪生或受傷。



一名政府消息來源表示，16名攻擊者和防禦者喪生。據法新社自巴黎聯繫其他消息人士得知，至少28人死亡。



激烈槍戰今天早上時，在布吉納法索首都瓦加杜古（Ouagadougou）爆發。



目擊者指出，5名武裝男子從車輛中出來，對行人開火，接著衝向法國大使館，這輛車後來被人看見起火燃燒。



同時，其他目擊者說，接近布吉納法索軍事總部和法國文化中心的地方發生爆炸，距離第一次攻擊之處約一公里。



這次攻擊凸顯這個國家的脆弱處境，布吉納法索是目前窮於應付聖戰士血腥動亂的非洲國家之一。



目前沒有任何一方立即宣稱發動這次攻擊。（譯者：徐睿承）1070303