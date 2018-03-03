中國祭惠台措施 施俊吉召集小組因應

（中央社記者侯姿瑩台北3日電）針對中國大陸的31條惠台措施，行政院發言人徐國勇今天表示，行政院已成立小組，由行政院副院長施俊吉召集相關部會，針對可能產生的影響，提出因應措施。



中國國務院台灣事務辦公室在2月28日的例行記者會主動宣布31條惠台措施，企圖藉此吸引台灣企業、社團、藝文業等領域人士前往中國發展，堪稱農曆春節過後，中國對台灣經濟文化攻勢的開春第一炮。



行政院長賴清德2日列席立法院總質詢時表示，行政院已經成立小組，針對中國的惠台措施相較於台灣政策進行研究，該檢討就檢討。



徐國勇今天陪同賴清德出席「東亞和平論壇」開幕典禮，會後受訪表示，行政院成立小組，由施俊吉召集相關部會，對於中國大陸所有惠台政策，提出因應措施。



徐國勇強調，台灣的環境很好，民主、自由才能確保工作穩定性。他舉周邊朋友的例子表示，到中國投資有「錢進得去、不出來」的風險，相較之下，台灣的環境比較自由，生活環境也較好。



對於中國惠台措施可能產生台灣人才外流的影響，徐國勇說，政府相關部會需提出因應措施，這部分由施俊吉召集相關部會做研究。



此外，媒體問及，外傳中國國務院港澳事務辦公室和台灣事務辦公室將會合併辦公，徐國勇表示，台灣是主權獨立國家，與香港、澳門不一樣。中國想要矮化台灣，把台灣與港澳相提並論，這部分由大陸委員會做相關回應。



另外，賴清德日前表示，會盡快將促進轉型正義委員會的委員名單送到立法院行使同意權。徐國勇受訪時說，促轉會名單尚未核定，一旦核定後，會盡快送到立法院。



徐國勇說，待立法院通過名單後，促轉會就會正式運作，目前預估最快4月正式掛牌運作。(編輯：陳永昌)1070303