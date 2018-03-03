/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 張金鳳空氣品質台鐵元宵節
>rss

姚文智：盼挽留蘇煥智 共同努力到最後一刻

發稿時間：2018/03/03 12:09

最新更新：2018/03/03 12:09

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者陳俊華台北3日電）前台南縣長蘇煥智今天宣布退出民主進步黨，投入台北市長選戰。民進黨立委姚文智今天說，盼有機會挽留蘇煥智，共同努力到最後一刻；民進黨對首都責任無法迴避，要自提候選人。

蘇煥智上午在台大校友會館舉行記者會，發表「台灣不能再等待」聲明，宣布退出參加27年的民進黨，投入年底台北市長選戰。目前民進黨內則有前副總統呂秀蓮、姚文智表態參選台北市長。

姚文智上午受訪時表示，蘇煥智真的是他很敬重的前輩，蘇煥智對台灣局勢發展、經濟情勢也有獨到見解，他非常尊重蘇煥智，「期待他（蘇煥智）說要脫黨不是真的」，是不是還能共同努力，到最後一刻真的沒辦法再採取行動，希望有機會挽留蘇煥智。

他說，滿驚訝蘇煥智會脫黨參選，尊重蘇煥智，希望有機會能把蘇煥智拉回來，一方面民進黨團結的價值、理念能喚醒選民支持，這是共同要努力的方向。

姚文智說，民進黨帶領台灣民主發展，過程面臨各種挑戰，對於都市治理不能沒有看法，民進黨在首都要有候選人、政策，很高興蘇煥智提出改變台北的政策，是非常有誠意的候選人，希望首都選舉能把焦點拉到如何改變、治理台北，他個人有信心爭取到絕大多數市民支持。

姚文智表示，很確定民進黨全面執政後，對首都責任無法迴避，「就像命中註定一樣，要自己提名候選人」，不管能不能整合其他黨內同志，或者未來大家五路齊發，民進黨只要堅定價值、對城市發展看法更精確、努力，還是能在選舉勝出。

他說，民進黨下週起要進行縣市長、議員初選，這些結束之後還需要一些時間，之後才會協調台北市、新北市長人選，但蘇煥智宣布退黨參選會是變數，他會跟黨內找出面對的方法。（編輯：黃國倫）1070303

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP