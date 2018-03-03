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關鍵字： 張金鳳空氣品質台鐵元宵節
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馬英九走訪花蓮知名景點 以行動促進觀光

發稿時間：2018/03/03 12:25

最新更新：2018/03/03 13:00

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前總統馬英九（中）3日走訪花蓮知名太魯閣等景點，為花蓮地震後受創的觀光加溫，在砂卡礑步道親切與來自新北市的陳姓遊客一家人合照。中央社記者李先鳳攝　107年3月3日前總統馬英九（中）3日走訪花蓮知名太魯閣等景點，為花蓮地震後受創的觀光加溫，在砂卡礑步道親切與來自新北市的陳姓遊客一家人合照。中央社記者李先鳳攝　107年3月3日

（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）前總統馬英九今天走訪花蓮知名太魯閣等景點，為花蓮地震後受創的觀光加溫，他以實際行動希望號召更多民眾能夠到花蓮來遊覽，並說：「這裡很安全，沒有來過的都應該來。」

馬英九花蓮觀光行程包括走訪太魯閣國家公園砂卡礑步道、燕子口步道、布洛灣環流丘步道、布洛灣山月村及七星潭風景區，他晚間還要逛東大門夜市。

馬英九說，第一站來到太魯閣，希望透過實際行動的努力，讓更多民眾周末假日能夠到花蓮來，災後重建其實需要的不只是捐款，更重要的是人潮，這樣才能讓花蓮恢復正常，只是希望在方面，盡自己的棉薄之力。

「這裡安全，相對來說消費一點都不貴，值得來，沒有來過的都應該來。」馬英九強調太魯閣的風景全台灣數一數二，他高中時來到此，深感驚奇，後來有機會在美國看到大峽谷，發現是非常有趣的對比，大峽谷「雄」，太魯閣「奇」，東西輝映，都是人間極品。

馬英九在太魯閣國家公園管理處長楊模麟和資深解說員陪同下，走訪太魯閣熱門的砂卡礑步道，遊客並不多，碰上一家來自新北的陳姓遊客，親切與他們合照。

至於媒體提問到是否推薦國民黨立委蔣萬安參選北市長一事，馬英九則笑說，「推他到花蓮來玩好了」。（編輯：卞金峰）1070303

前總統馬英九（前右2）3日在太魯閣國家公園管理處長楊模麟（右）和資深解說員陪同下，走訪太魯閣國家公園砂卡礑步道。中央社記者李先鳳攝　107年3月3日前總統馬英九（前右2）3日在太魯閣國家公園管理處長楊模麟（右）和資深解說員陪同下，走訪太魯閣國家公園砂卡礑步道。中央社記者李先鳳攝　107年3月3日
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