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高市議會早禱會 副總統與教友為台灣祈福

發稿時間：2018/03/03 13:36

最新更新：2018/03/03 13:49

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高雄市議會第3屆新年早禱會「基督是主，城市幸福」3日上午在樺舍商旅高雄館演藝廳舉行，副總統陳建仁（中）出席致詞。中央社記者程啟峰高雄攝　107年3月3日高雄市議會第3屆新年早禱會「基督是主，城市幸福」3日上午在樺舍商旅高雄館演藝廳舉行，副總統陳建仁（中）出席致詞。中央社記者程啟峰高雄攝　107年3月3日

（中央社記者程啟峰高雄3日電）副總統陳建仁今天上午出席高雄市議會新年早禱會，與教友一起為高雄及台灣祈福，期盼國人團結一致、共同努力，讓台灣邁向幸福。

高雄市議會第3屆新年早禱會「基督是主、城市幸福」上午在樺舍商旅高雄館演藝廳舉行，包括高雄市議會議長康裕成、高雄市副市長楊明州、立法委員管碧玲及高雄市議員陳信瑜等人出席活動。會中並有管樂團與合唱團獻唱詩歌。

陳副總統致詞指出，台灣在過去一年經歷許多考驗，儘管在改革與創新過程中有許多艱難與挑戰，但在總統蔡英文的領導及主耶穌引領下，台灣經濟仍持續向上提升。

更重要的是，不論是司法改革、轉型正義或年金改革，也都一步步走上正軌，讓過去30年來沒有改革或沒有建設創新的工作，都能夠做好。

陳副總統表示，過去一年，高雄在各界努力下，也持續邁向更美好的未來，他也誠心祝禱國家與地方領袖增長智慧、勇氣及力量，帶領我們接受挑戰，披荊斬棘，跨越困難，實現偉大願景，摘取甜美果實，邁向成功。

陳副總統認為，邁向成功之路，需要全體國人團結一致、共同努力。當我們的心凝聚在一起，並在主耶穌光照下，台灣一定會邁向幸福道路。

陳副總統說，高雄是一個多元美麗的城市，擁有偉大的市民和公職人員，也有上帝給予各樣最好的條件。相信上帝會讓大高雄成為偉大的城市，尤其是今天現場這麼多上帝的兒女，眾教會不分宗派，合而為一，張口唱詩讚美和禱告，更是令人感動。

陳副總統也盼望所有服務人民的基督徒公職人員、民意代表，能主動積極擔負起促進國家進步的責任，為更美好的明天奉獻力量。透過今天的禱告，讓高雄成為有愛、有溫暖的城市，讓台灣如同展翅衝向天際的鳳凰，發光發亮。

陳副總統隨後與教友一起為台灣、為高雄禱告，同時肯定高雄市府會愛走動團契成立多年來為愛到處走動，把愛傳播給別人，讓愛不斷蔓延下去，發揮正向力量，讓社會向上提升。

康裕成致詞指出，1865年馬雅各醫師將基督福音從高雄旗津帶上岸，成為英國長老教會首位駐台宣教師，讓高雄成為台灣福音的入口，150多年來為高雄帶來神的祝福，她在此也要向神祈禱，希望主耶穌能繼續成為高雄的盾牌與磐石。（編輯：黃于）1070303

高雄市議會第3屆新年早禱會「基督是主，城市幸福」3日上午在樺舍商旅高雄館演藝廳舉行，會中有管樂團與合唱團獻唱詩歌。中央社記者程啟峰高雄攝　107年3月3日高雄市議會第3屆新年早禱會「基督是主，城市幸福」3日上午在樺舍商旅高雄館演藝廳舉行，會中有管樂團與合唱團獻唱詩歌。中央社記者程啟峰高雄攝　107年3月3日
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