辜嚴呼籲資產全捐 雷倩：送常委會討論

（中央社記者劉麗榮台北3日電）中華民國婦女聯合會前主委辜嚴倬雲2日說，婦聯會所有資產應全歸國庫。主委雷倩今天表示，過去曾提出許多捐款方案，不希望籠統捐國庫，辜嚴倬雲的意見會盡快送常委會討論。



辜嚴倬雲2日罕見透過影片發表聲明，雷倩凌晨在臉書發文指出，第一時間，看到辜嚴倬雲身體健康，神清氣爽，有人紅了眼眶，許多和辜嚴倬雲朝夕相處數十年的同仁都很想念辜嚴倬雲。



雷倩說，影片和書面內容，是大家熟悉的辜媽媽，除了清楚表達辜嚴倬雲的立場，也間接為被有心人污名化的常委會做了澄清，與1月紛擾期間，那些由律師代為宣讀的聲明稿大相逕庭。



雷倩指出，從去年2月起，辜嚴倬雲及常委們曾經提出過許多不同的捐款方案。最重要的是不希望籠統的捐入國庫，而是能指定用途以符合婦聯會的宗旨。



雷倩回顧去年，協商過程中，雙方就金額與捐款對象多次修正，但政府對捐給軍人的部分一直不甚支持，9月中婦聯會提出捐款「貧病無依軍人及眷屬」新台幣30億元，未獲同意。經過反覆力爭，政府才由不同意捐款，先加到12億元、再加到20億元，足見這個項目的政治敏感性。



雷倩說，去年10月辜嚴倬雲赴美，指定由她開始代理後，辜家人又提出全捐給軍方照顧軍人軍眷的構想，婦聯會在去年12月初經常委會通過為備案，先由律師代表試探可行性，後由副主委葉金鳳代表常委會正式提出。試探結果是，全捐可以，全捐給軍人不行，且全捐仍須接受公派董事進入基金會。



雷倩指出，最後在竭力爭取下，最終除將公派董事降回1/3、保留婦聯會的主導性，也將捐給榮民醫療作業基金部分加到50億元，其餘為長照服務發展基金200億元、社會福利基金50億元、家庭暴力及性侵害防治基金25億元、毒品防治基金20億元，都是指定用途的作業基金，而非籠統捐入國庫。



雷倩表示，在行政契約被否決、婦聯會被不當黨產處理委員會認定為中國國民黨附隨組織後，再說這些為時已晚。婦聯會每天必須面對黨產會的調查、繁複的訴訟準備工作，辜媽媽的意見，會盡快送常委會討論。(編輯：陳永昌)1070303