/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 張金鳳空氣品質台鐵元宵節
>rss

辜嚴呼籲資產全捐 雷倩：送常委會討論

發稿時間：2018/03/03 14:02

最新更新：2018/03/03 14:02

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者劉麗榮台北3日電）中華民國婦女聯合會前主委辜嚴倬雲2日說，婦聯會所有資產應全歸國庫。主委雷倩今天表示，過去曾提出許多捐款方案，不希望籠統捐國庫，辜嚴倬雲的意見會盡快送常委會討論。

辜嚴倬雲2日罕見透過影片發表聲明，雷倩凌晨在臉書發文指出，第一時間，看到辜嚴倬雲身體健康，神清氣爽，有人紅了眼眶，許多和辜嚴倬雲朝夕相處數十年的同仁都很想念辜嚴倬雲。

雷倩說，影片和書面內容，是大家熟悉的辜媽媽，除了清楚表達辜嚴倬雲的立場，也間接為被有心人污名化的常委會做了澄清，與1月紛擾期間，那些由律師代為宣讀的聲明稿大相逕庭。

雷倩指出，從去年2月起，辜嚴倬雲及常委們曾經提出過許多不同的捐款方案。最重要的是不希望籠統的捐入國庫，而是能指定用途以符合婦聯會的宗旨。

雷倩回顧去年，協商過程中，雙方就金額與捐款對象多次修正，但政府對捐給軍人的部分一直不甚支持，9月中婦聯會提出捐款「貧病無依軍人及眷屬」新台幣30億元，未獲同意。經過反覆力爭，政府才由不同意捐款，先加到12億元、再加到20億元，足見這個項目的政治敏感性。

雷倩說，去年10月辜嚴倬雲赴美，指定由她開始代理後，辜家人又提出全捐給軍方照顧軍人軍眷的構想，婦聯會在去年12月初經常委會通過為備案，先由律師代表試探可行性，後由副主委葉金鳳代表常委會正式提出。試探結果是，全捐可以，全捐給軍人不行，且全捐仍須接受公派董事進入基金會。

雷倩指出，最後在竭力爭取下，最終除將公派董事降回1/3、保留婦聯會的主導性，也將捐給榮民醫療作業基金部分加到50億元，其餘為長照服務發展基金200億元、社會福利基金50億元、家庭暴力及性侵害防治基金25億元、毒品防治基金20億元，都是指定用途的作業基金，而非籠統捐入國庫。

雷倩表示，在行政契約被否決、婦聯會被不當黨產處理委員會認定為中國國民黨附隨組織後，再說這些為時已晚。婦聯會每天必須面對黨產會的調查、繁複的訴訟準備工作，辜媽媽的意見，會盡快送常委會討論。(編輯：陳永昌)1070303

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP