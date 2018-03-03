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游錫堃單騎環島 談新北市選舉很低調

發稿時間：2018/03/03 16:38

最新更新：2018/03/03 17:03

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前行政院長游錫堃挑戰單騎自行車環島，3日在攝氏30度高溫下從台東騎往花蓮。談到新北市長選情，他低調表示，民進黨提名誰參選，他就支持誰。中央社記者盧太城台東攝　107年3月3日前行政院長游錫堃挑戰單騎自行車環島，3日在攝氏30度高溫下從台東騎往花蓮。談到新北市長選情，他低調表示，民進黨提名誰參選，他就支持誰。中央社記者盧太城台東攝　107年3月3日

（中央社記者盧太城台東縣3日電）前行政院長游錫堃今天繼續單車環島行程，每天平均騎100公里以上，體力不輸年輕人，但被問到新北市長選舉時，他只低調表示，民主進步黨提名誰參選，他就支持誰。

游錫堃說，過去5天共騎了585公里，平均一天超過100公里。他採逆時針方向環島，今早從台東知本出發，在30度高溫下從南往北走，晚上就要在花蓮過夜。

11時10分左右，游錫堃在進入池上之前的大橋頭休息，等待一位遠從高雄趕來陪騎的吳姓醫師。他脫下墨鏡和口罩，露出被曬黑的臉，路過民眾認出是游錫堃，豎起大拇指笑著說「被曬成木炭，台灣水牛變成鐵牛了」。

開車陪同的友人說，游前院長70歲，還有這種毅力和體力，真的很不簡單。友人並說，以這種毅力和體力，再投入選戰和主掌市政應該沒問題。游錫堃連忙用台語說：「沒啦！沒啦！」游錫堃生於1948年，4月25日將滿70歲。

他去年7月就表明不會參選新北市長，今年一月並重申要把機會讓給年輕人。今天再被問這個問題時，游錫堃表示，他尊重民進黨中央黨部的決定。如果黨意和民意希望他出來，是否會考慮？他說，一切尊重中央黨部，「誰出來，他就支持誰」。

稍事休息後，游錫堃進入池上鄉，從台9線公路轉進田間小路到著名的金城武大樹前拍照，並上傳照片和友人分享，接著到池上火車站前用餐。

游錫堃平常有騎車運動的習慣，他創辦的仰山文教基金會，就提倡有機農業與節能減碳的簡樸生活。他說，這次環島行程沒有詳細規畫，吃住都視現況隨興決定。

他此行十分低調，警方原本以為會有一批人陪著游錫堃騎車，但整個台東縱谷沒發現車隊，後來才知道他是單騎。游錫堃曾在2002年起擔任行政院長3年，也曾任民進黨主席與總統府祕書長等重要職務，2014年參選新北市長，原本不被看好，但最終僅以2萬4千多票的小幅差距敗給尋求連任的朱立倫。（編輯：劉政權）1070303

影片來源：中央社
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