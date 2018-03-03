周錫瑋抗議初選機制 量身打造缺彈性

投入國民黨黨內新北市長初選的前台北縣長周錫瑋（立者右），3日出席中和區黨部新春團拜，與黨員親切互動，爭取支持。中央社記者黃旭昇新北市攝 107年3月3日

（中央社記者黃旭昇新北3日電）前台北縣長周錫瑋認為國民黨的新北市長選舉初選機制不公平，急著做民調是為某人量身訂做，也缺乏選戰的靈活運用，他除拒收公告，今天也向市黨部副主委蔡博文抗議。



不過，中國國民黨市黨部主委李乾龍受訪時則表示，初選過程沒有量身訂做也未偏袒；初選辦法是依照中央黨部的框架填上日期而已。



新北市副市長侯友宜請辭參選新北市長，新北市勞工局長謝政達、顧問宋自強，也辭職投入侯友宜的競選團隊。



李乾龍在公告初選辦法時表示，只有政見會並沒有辯論。蔡博文昨天下午送初選公告給周錫瑋，遭周錫瑋辦公室政策中心主任陳坤榮拒收。



陳坤榮今天受訪表示，這是量身訂做的不公平初選機制，如果簽收，豈不是代表同意與背書。



蔡博文今天參加國民黨中和區黨部新春團拜，在致詞時重申黨內初選機制，將在25日選出市長提名人選，離席時先向貴賓致意。



當他彎腰向台下與會的周錫瑋握手時，周錫瑋一臉嚴肅的拉近蔡博文，在耳旁說話將近30秒。



蔡博文被記者問到兩人說話內容時，一語帶過，只表示已分別將公告送給周錫瑋、與代替侯友宜收件的前市府秘書處長吳清炎、前市議員金介壽。





投入國民黨黨內新北市長初選的前台北縣長周錫瑋（前右），3日出席中和區黨部新春團拜，和新北市黨部副主委蔡博文（藍衣者）致意，低聲附耳交談。中央社記者黃旭昇新北市攝 107年3月3日

周錫瑋受訪時說，他向蔡博文抗議初選機制先定下提名日期是不合理的。黨中央也沒有這樣要求，不要急於做民調。他請蔡博文轉達給李乾龍，不要太死板與偏袒。



民主進步黨秘書長洪耀福曾表示，新北市長提名的時間點，原則不會早於國民黨提名，「我們不急」。周錫瑋說，要學民進黨打選戰的辦法。國民黨太急了，穩不住；民進黨為了打贏選舉，提名人選與辦法相當彈性、靈活。



另外，周錫瑋認為，對有經驗或有知名度的參選人，打市長選戰決勝負關鍵在最後3個月，除非是不孚眾望，根本不需要急。



他說，國民黨桃園市長初選也彈性且尊重市民的想法，民進黨在高雄與台南也開大門、走大路公開辯論，若全台灣最大的新北市都無法辯論，市民不會認同，根本沒有機會詢問參選人的經驗、建設藍圖與能力。



周錫瑋說，初選公告完全是為某一人量身訂做，地方黨部急就章、違反民意與違反黨中央的初選辦法，他將在登記協商時，建議新北市黨部開大門走大路。



李乾龍接受中央社記者訪問時則表示，初選過程沒有量身訂做也未偏袒；初選辦法是依照中央黨部的框架填上日期而已。



至於辯論問題，李乾龍認為，同黨路線一致，應無什麼好辯論，應該是闡述政見，爭取認同。



不過，他也說，如果登記參選人協商願意提前或延後民調日期、也願意辯論，黨部作為平台與橋梁，都會予以尊重。（編輯：梁君棣）1070303