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與周錫瑋3度深談 朱立倫：沒有勸退

發稿時間：2018/03/03 19:15

最新更新：2018/03/03 19:54

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角逐國民黨黨內新北市長初選的前台北縣長周錫瑋（圖）3日參加中和區黨部團拜時透露，新北市長朱立倫2017年曾經3度與他晤談，皆超過一小時。中央社記者黃旭昇新北市攝　107年3月3日角逐國民黨黨內新北市長初選的前台北縣長周錫瑋（圖）3日參加中和區黨部團拜時透露，新北市長朱立倫2017年曾經3度與他晤談，皆超過一小時。中央社記者黃旭昇新北市攝　107年3月3日

（中央社記者黃旭昇新北3日電）中國國民黨新北市長初選白熱化，前台北縣長周錫瑋今天說，市長朱立倫去年3度與他有一小時以上的深談，盼望周有更好發展；朱立倫回應，沒有勸退，公開與私下都是分享經驗。

周錫瑋今天參加國民黨中和區黨部團拜受訪透露，朱立倫去年曾經3度與他分別有超過一小時的晤談。他認為，卸任台北縣長7年後，雙方有機會深談，這是以往從沒有過的事情，也是好事一樁。

周錫瑋並未透露兩人見面談話地點，也沒說是否有其他黨政人士在場。被問到是否遭「勸退」？周說，朱沒有明確推薦侯友宜接棒，老朋友彼此有一些想法與建議，朱雖沒明著講，但「確實有柔性勸退的意涵。」

他透露，朱主動對周說「人生不要這樣辛苦，可以過得更自在一點」。如果繼續從事現在的事情（種花與繪畫），不去選舉，應會過得更好，「我覺得是好的建議」。

周錫瑋說，當年讓給朱立倫參選新北市長時，並無任何交換條件。若當年沒有讓，朱立倫怎麼會有機會去選新北市長；在朱立倫選連任、選總統時若沒情意相挺，「現在我們的關係會如此好嗎？」做人做事都應該有基本的公道和情義，既然是朋友應情意相挺才是。

周錫瑋說，朱立倫也希望他「勝任更大的工作」，被問到是哪些工作？周錫瑋大笑說，是有一些具體的建議，但不能明講。

朱立倫今天在林口參加市政活動時被問到此事。他回應，對周錫瑋有意參選下任市長給予祝福，希望周錫瑋在黨內公平公開機制，以平常心參與黨內以民調方式、和諧方式初選，最後尊重民調結果。

朱立倫說，「我們沒有任何的勸退，我們都是好朋友」，公開跟私下都是聊一聊過去的老事情，對於市政也交換一些意見，周錫瑋也提供很多建議。(編輯:孫承武)1070303

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