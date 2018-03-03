中國惠台措施 高英茂：不要被收買

（中央社記者侯姿瑩台北3日電）針對中國大陸提出31條惠台措施，前外交部政務次長高英茂今天表示，中國的做法很明顯就是「整個統戰的一部分」，台灣須小心因應，不要輕易被統戰利用、被收買。



中國國務院台灣事務辦公室在2月28日的例行記者會主動宣布31條惠台措施，企圖藉此吸引台灣企業、社團、藝文業等領域人士前往中國發展，堪稱農曆春節過後，中國對台灣經濟文化攻勢的開春第一炮。



對此，高英茂今天出席第一屆「東亞和平論壇」會後受訪時表示，中國大陸的做法很明顯是「整個統戰的一部分」。簡單來說，就是「逼你逼不成，或者打你打不成」，然後就「收買你」。



高英茂說，在自由的經濟環境下，競爭是正常的，但中國大陸的做法帶有特定政治目的；台灣要認清中國大陸的動機，另一方面，也需要檢討台灣自己的優缺點，並檢討如何改進弱點。他呼籲，「人家要收買你，你要知道，不要被收買」。



針對中國大陸的惠台措施，行政院發言人徐國勇今天稍早表示，行政院已成立小組，由行政院副院長施俊吉召集相關部會，針對可能產生的影響，提出因應措施。



此外，外傳中國國務院港澳事務辦公室和台灣事務辦公室將會合併辦公，高英茂表示，那就是要把台灣香港化，中國大陸要把對台策略用到港澳，也要把對港澳的策略用到台灣。



「東亞和平論壇」今、明兩天在台北圓山大飯店舉行，由民主太平洋聯盟主辦，南韓21世紀經濟與社會研究院、瑞士民主基金會合辦。



高英茂在下午場次擔任講者，談到台灣與國際地緣政治時表示，中國國家主席習近平推動「一帶一路」，試圖將中國大陸影響力擴增到東南亞、中東、非洲、歐洲，但這引起美國、日本等國的疑慮。美、日也開始思考印太地區如何抵制中國大陸的擴充主義。



他形容，目前的情勢很像第二次冷戰的興起。面對區域內新趨勢，台灣需要「往前想」。



高英茂說，台灣有很多選擇，包括與美日建立聯盟。但他提出一個新的思維，台灣可以選擇保持中立，一方面，台灣要自保，另一方面，也告訴美國、中國大陸，不要為台灣打起來。（編輯：溫貴香）1070303