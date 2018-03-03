/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 張金鳳空氣品質台鐵元宵節
>rss

美國會通過台旅法 王金平：研析陸方抵制程度

發稿時間：2018/03/03 22:56

最新更新：2018/03/03 22:56

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者陳俊華台北3日電）國民黨立委、前立法院長王金平今天說，美國國會通過台灣旅行法，台美能提升互訪層級，對台灣是有利的，但大陸一定會有相當程度作為來抵制這個政策，台灣應研析影響程度。

王金平晚間接受東森財經新聞「老謝看世界」節目專訪，主持人謝金河說，當中國大陸對台推出31項惠台措施，美國國會則通過台灣旅行法，詢問王金平這對兩岸關係有什麼影響？

針對美國國會通過台灣旅行法，王金平說，相信美國總統川普會簽署該法案，未來台美能提升互訪層級，對台灣是有利的，但大陸方面一定會有相當程度作為，來抵制這樣的政策，台灣應好好研析未來影響會到什麼程度，研判大陸會怎樣抵制這項法案的實施。

王金平說，中共國家主席習近平上台後，對台政策是和平統一、一國兩制，「硬得更硬、軟的更軟」，也發表惠台31項措施，是要把台灣人才吸引到大陸去，讓台灣民心都歸向大陸，政府對教育、經濟、科技、投資等每項措施，都要用心去了解大陸目的所在，還要評估對台影響、提出因應措施。

他說，總統蔡英文對大陸都沒講過重話，也沒講過刺激的話，因此大陸對蔡總統不便有激烈的反應，但還是要小心謹慎，蔡總統的兩岸政策，應好好思考要怎麼規避因「九二共識」帶來的影響，另外提出好的講法，也能讓大陸接受。

王金平表示，兩岸也要進行實質接觸，由雙方最高階層授權的人好好去談，看雙方怎樣處理才能達到和諧結果，讓兩岸有共立共存的空間。他說，台灣應發揮智慧，怎樣才能在解決九二共識問題時，帶給台灣更多利基，有利台灣生存發展的空間。

中國國務院台灣事務辦公室2月28日藉由例行記者會主動宣布31條惠台措施，企圖藉此吸引台灣企業、社團、藝文業等領域人士前往中國發展，堪稱農曆春節過後，中國對台經濟文化攻勢的開春第一炮。（編輯：溫貴香）1070303

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP