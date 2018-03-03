美國會通過台旅法 王金平：研析陸方抵制程度

（中央社記者陳俊華台北3日電）國民黨立委、前立法院長王金平今天說，美國國會通過台灣旅行法，台美能提升互訪層級，對台灣是有利的，但大陸一定會有相當程度作為來抵制這個政策，台灣應研析影響程度。



王金平晚間接受東森財經新聞「老謝看世界」節目專訪，主持人謝金河說，當中國大陸對台推出31項惠台措施，美國國會則通過台灣旅行法，詢問王金平這對兩岸關係有什麼影響？



針對美國國會通過台灣旅行法，王金平說，相信美國總統川普會簽署該法案，未來台美能提升互訪層級，對台灣是有利的，但大陸方面一定會有相當程度作為，來抵制這樣的政策，台灣應好好研析未來影響會到什麼程度，研判大陸會怎樣抵制這項法案的實施。



王金平說，中共國家主席習近平上台後，對台政策是和平統一、一國兩制，「硬得更硬、軟的更軟」，也發表惠台31項措施，是要把台灣人才吸引到大陸去，讓台灣民心都歸向大陸，政府對教育、經濟、科技、投資等每項措施，都要用心去了解大陸目的所在，還要評估對台影響、提出因應措施。



他說，總統蔡英文對大陸都沒講過重話，也沒講過刺激的話，因此大陸對蔡總統不便有激烈的反應，但還是要小心謹慎，蔡總統的兩岸政策，應好好思考要怎麼規避因「九二共識」帶來的影響，另外提出好的講法，也能讓大陸接受。



王金平表示，兩岸也要進行實質接觸，由雙方最高階層授權的人好好去談，看雙方怎樣處理才能達到和諧結果，讓兩岸有共立共存的空間。他說，台灣應發揮智慧，怎樣才能在解決九二共識問題時，帶給台灣更多利基，有利台灣生存發展的空間。



中國國務院台灣事務辦公室2月28日藉由例行記者會主動宣布31條惠台措施，企圖藉此吸引台灣企業、社團、藝文業等領域人士前往中國發展，堪稱農曆春節過後，中國對台經濟文化攻勢的開春第一炮。（編輯：溫貴香）1070303