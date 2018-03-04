馬英九花蓮趴趴走 盼帶動觀光人潮

前總統馬英九（左3）一連兩天在花蓮旅遊，希望帶動地震後的觀光人潮，4日一早前往美崙山公園健行，許多民眾爭相拍照。中央社記者李先鳳攝 107年3月4日

（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）前總統馬英九一連兩天在花蓮趴趴走，希望帶動地震後的觀光人潮，今天一早爬美崙山，他說，完全沒有感覺到凌晨發生芮氏規模4.6的地震，睡得比在台北好。



馬英九昨天下午因重要行程趕回台北，晚間又再度搭火車回到花蓮，堅持完成「二天一夜遊」，在立法委員徐榛蔚、國民黨組發會副主委林有志等陪同下，一早前往花蓮市美崙山公園健行。



平日就有不少民眾上山健行運動的美崙山公園，今早更加熱鬧，馬英九所到之處，許多民眾爭相拍照或夾道歡迎，馬英九也親切問候民眾，相當熱情。



花蓮今天凌晨1時餘發生芮氏規模4.6地震，花蓮市有感，馬英九昨晚在花蓮市區過夜，他說，完全沒有感覺到地震，睡得比在台北還好，並強調花蓮的空氣與環境很棒，是其他地方無法比的，花蓮需要大家，歡迎大家來花蓮走走。



馬英九以行動推銷花蓮，以行動證明花蓮很安全，盼帶動觀光人潮。昨天到太魯閣砂卡礑、燕子口、布洛灣等景點，今天則先到美崙山健走，下午將走訪文創園區、七星潭風景區、市區商店街、逛東大門夜市、看太平洋燈會等。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070304



