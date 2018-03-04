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林麗蟬創培訓人才平台 鎖定新二代與留學生

發稿時間：2018/03/04 10:51

最新更新：2018/03/04 10:51

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（中央社記者劉冠廷台北4日電）為解決台灣人才流失的問題，中國國民黨籍立法委員林麗蟬成立了「亞洲人才協會」，她今天說，主要工作就是架設一個各類人才的交流、培訓平台，並鎖定新住民第二代與留學生、僑生等族群。

林麗蟬今天向中央社記者表示，台灣目前面臨嚴重的人才出走問題，但台灣外籍及中國大陸學生超過11萬人，來自新南向國家的學生也突破3萬人，這些留學生選擇台灣就學，對於台灣本來就有一定的偏好或熱情，政府應該善用這些熱情，讓留學生可以把從自身國家帶過來的文化資產，與台灣接軌。

林麗蟬表示，無論是世界各國的新住民、外籍工作者或是留學生，都是相當重要的，尤其是新移民擁有原生國的文化、語言、習慣、信仰等珍貴文化資產，如果政府或民間能夠建構妥適的平台，讓各種移民與國人能夠產生文化交流、彼此接觸交流，對台灣社會絕對可以增加各種可能性與選擇性。

林麗蟬說，她在2月27日時成立了「亞洲人才協會」，主要工作就是架設一個各類人才的交流、培訓平台。短期目標會邀請企業合作，並鎖定新住民第二代與留學生、僑生三大族群，舉辦培力工作坊，提升創意思維、職場競爭、團隊協力、管理知識等能力。

她說，未來則會規劃國際營隊或兩岸交流，讓國內人才與國際企業合作，使得新二代、留學生有機會接觸當地的企業，以便提前認識以及嫁接；同時台商也可以做人才的觀察或媒合，並藉此成立人才資料庫。

林麗蟬表示，國內人才流失已經是嚴重的國安問題；如果政府再不拿出有力作為來扭轉趨勢，10年之內，台灣恐將淪為人才全面性出走、經濟無力轉型升級的三、四流國家。(編輯：趙蔚蘭) 1070304

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