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潘維剛要求婦聯會改選 雷倩：與章程不符

發稿時間：2018/03/04 12:16

最新更新：2018/03/04 12:16

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（中央社記者謝佳珍台北4日電）中華民國婦女聯合會主任委員雷倩今天表示，前婦聯會常務委員潘維剛遞交要求3月15日前召開會員代表臨時會並全面改選常委連署書，因與章程不符，待內政部回文後，才能確認。

雷倩上午告訴中央社記者表示，潘維剛所提連署書與前婦聯會主委辜嚴倬雲2日呼籲婦聯會所有資產應全歸國庫的主張，常委會明天都會討論。

雷倩說，有關潘維剛2月26日遞交的連署書，因與章程不符，且內政部日前也要求婦聯會修改章程，婦聯會已經回覆內政部，待接到內政部回文後，才能確認。

不當黨產處理委員會日前已約談婦聯會副秘書長汲宇荷等人，以瞭解辜嚴倬雲派秘書到婦聯會帶走哪些資料。雷倩說，不當黨產委員會近日再度行文婦聯會，表示會就「消失的資料」部分再調查。

雷倩說，目前會務人員每天必須面對黨產會的調查、繁複的訴訟準備工作、以及財產凍結情況下艱難的會務運作，並著手準備3月8日的婦女節慶祝大會。

她表示，3月8日婦聯會舉辦的婦女節慶祝大會，依過去慣例會邀請外國使節參加；至於是否邀請辜嚴倬雲，她說，辜嚴倬雲在美國，有邀請辜嚴倬雲家人參加。

黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織後展開調查，發現婦聯會僅保存近10年的資料，過去的財務紀錄，如勞軍捐紀錄等均不知去向，為查婦聯會民國95年以前的財務資料以及勞軍捐資料去向，已約談前婦聯會主委辜嚴倬雲的三女兒辜懷如等人。（編輯：林淑媛）1070304

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