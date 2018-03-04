黨內領表登記 侯友宜：不會挑時間

新北市長選舉國民黨內初選作業5日至7日領表登記。宣布參選的新北市副市長侯友宜（中）4日表示，會盡快完成初選登記，不會特別挑時間。中央社記者林長順攝 107年3月4日

（中央社記者林長順新北4日電）新北市長選舉國民黨內初選作業明天至7日領表登記，宣布參選的新北市副市長侯友宜今天表示，會帶著團隊年輕朋友一起把手續辦妥，不會特別挑時間，以盡快完成初選登記為優先。



侯友宜今天在新北市政府副發言人、新北市議員參選人葉元之等人陪同下，到三重區出席「三重區後備憲兵會員大會暨新春團拜」，出席前接受媒體訪問。



對於前台北縣長周錫瑋多次要求公開辯論，侯友宜均以「尊重黨內機制」回應，至於是否有意願透過辯論讓選民檢驗，侯友宜說，依照黨的機制，能和民眾說明清楚的，會盡量將理念、想法和政見跟民眾報告。



媒體詢問是否期許自己發揮「母雞帶小雞」的功能，協助市議員參選人，侯友宜說，希望理念跟他一樣的人大家一起來，為新北市而努力，加乘起來力量會更大。



新北市長朱立倫曾與前台北縣長周錫瑋3度深談，部分媒體報導朱立倫「勸退」周錫瑋。侯友宜表示，他不清楚朱、周是否見面，也不知道他們談了什麼。



侯友宜昨天在臉書上發了一張照片，留言「開開心心的，多好」。他指出，選舉就是把自己的信念、價值跟市民報告，本來是一件很歡喜的事情，應該開開心心，對不一樣的想法、觀念要包容。



另外，侯友宜在活動致詞時指出，愛國不要老用嘴巴說，也不是手拿國旗就是愛國的表現。他認為，警憲人員用生命守護國家，這是最大的光榮，也是身為後憲、身為軍警人員應該做的。（編輯：唐聲揚）1070304