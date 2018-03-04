國民黨已提名12縣市長人選 雙北桃園辦初選

（中央社記者謝佳珍台北4日電）中國國民黨布局縣市長選戰，截至目前，共通過5波、12個縣市提名。新北市、桃園市已展開黨內初選，台北市也預計3月中旬啟動初選；台南市與高雄市則在協調整合階段。



國民黨已通過苗栗縣徵召徐耀昌、南投縣徵召林明溱、連江縣徵召劉增應、彰化縣提名王惠美、新竹市提名許明財、雲林縣提名張麗善、宜蘭縣提名林姿妙、台東縣提名饒慶鈴、花蓮縣提名徐榛蔚、基隆市提名謝立功、台中市提名盧秀燕、嘉義市提名黃敏惠。



6個直轄市方面，台中市已通過提名，目前正展開黨內初選的有新北市與桃園市。新北市表態參選者包括已宣布辭去新北市副市長的侯友宜、前台北縣長周錫瑋和前新北市議員金介壽；明天開始領表登記，初選結果25日揭曉。



桃園市部分，國民黨籍立委陳學聖、前立委楊麗環、桃園市議員魯明哲登記參選，初選及提名時間將於3月中旬前完成。



至於台北市，國民黨內表態參選者眾，包括前國民黨籍立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文、前大陸委員會副主任委員張顯耀、前國民黨籍立委孫大千，以及台北市議員鍾小平。



中國時報報導，基層拱前國民黨主席洪秀柱選台北市長，洪秀柱辦公室發言人李昶志說，參選台北市長不在洪秀柱的規劃內，希望黨內可以趕快找發揮母雞帶小雞作用的候選人。



國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，預定3月15日啟動初選，提名人選預計5月初出爐，最快4月下旬可揭曉。



台南市方面，國民黨內已表態參選有前台南大學校長黃秀霜，前立委高思博尚未鬆口；無黨籍的前台南市警察局長陳子敬也已表態競逐。



國民黨目前思考2個做法，包括直接將泛藍與代表國民黨的正藍一起做民調；另一個方式是分兩階段，願意參加第一階段的國民黨員出線後，再整合泛藍參選人。至於採行哪個做法，國民黨還在徵詢陳子敬是否加入、整合泛藍。



高雄市部分，國民黨籍立委陳宜民表態參選，國民黨高雄市黨部主委韓國瑜雖是熱門人選之一，不過遲未鬆口，韓國瑜打算在3月7日擔任主委工作半年表態是否參選。



新竹縣方面，國民黨籍立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣副議長陳見賢等人有意參選。國民黨組織發展委員會主任委員李哲華表示，因為民進黨尚未推出人選，國民黨不急，若太早決定恐讓民進黨有因應策略。



李哲華說，嘉義縣與屏東縣長選舉，國民黨已有目標人選，還在整合階段。金門縣方面，7日將邀黨籍立委楊鎮浯、縣議員陳玉珍協調。至於澎湖，提名前縣長賴峰偉參選不變，待整體布局完成後，再通過提名。（編輯：李信寬）1070304