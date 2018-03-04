呂秀蓮：和平中立公投可能108年再提案[影]

影片來源：中央社

（中央社記者葉素萍台北4日電）長年推動連署台灣「和平中立」公投提案的前副總統呂秀蓮今天說，今年的選舉非常複雜，再加上很多人想要利用此時提公投案，和平中立公投極可能等明年適當時候再推。



民主太平洋聯盟主辦的「東亞和平論壇」3日、4日在台北圓山大飯店舉行。



呂秀蓮表示，週邊國家都認為東亞的安全和平，沒有台灣是不可能的，這個區域有北韓、中國兩個不太友善的鄰居，但她也不希望展開對抗，而是要用和平的思維戰略改變他們。



呂秀蓮說，這個會議是一個開始，南韓已決定在今年底以前舉辦第二屆論壇，菲律賓也決定明年11月舉辦，日本的朋友也願意回去商量，在適當的時候舉辦，希望每半年都有一次會議。



呂秀蓮強調，4個國家連結起來，形成和平網絡，「我們不是要挑戰但應該互相自保，這是和平網絡的開始」；她說，希望發展很多方式，例如，國會議員應該凝聚起來，4個國家愛好和平的國會議員可以有一個組織，婦女領導人也應該有組織。



另外，對長年推動連署的台灣「和平中立」公投，呂秀蓮說，雖然現在公民投票法已經修訂完成，但她覺得今年縣市長選舉非常複雜，再加上很多人想要利用這個時候提公投案，原本第一階段連署都已準備好，有好幾萬份連署在手裡，但今年也許不提案，因為這是很嚴肅的議題，極有可能會在明年適當的時候再推。（編輯：林淑媛）1070304





首屆東亞和平論壇4日在台北圓山大飯店繼續進行第2天議程，前副總統呂秀蓮表示，周邊國家都認為東亞的安全和平，沒有台灣是不可能的。中央社記者郭日曉攝 107年3月4日