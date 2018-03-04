/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 奧斯卡張金鳳台北燈節空氣品質
>rss

呂秀蓮：和平中立公投可能108年再提案[影]

發稿時間：2018/03/04 15:35

最新更新：2018/03/04 16:46

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
影片來源：中央社

（中央社記者葉素萍台北4日電）長年推動連署台灣「和平中立」公投提案的前副總統呂秀蓮今天說，今年的選舉非常複雜，再加上很多人想要利用此時提公投案，和平中立公投極可能等明年適當時候再推。

民主太平洋聯盟主辦的「東亞和平論壇」3日、4日在台北圓山大飯店舉行。

呂秀蓮表示，週邊國家都認為東亞的安全和平，沒有台灣是不可能的，這個區域有北韓、中國兩個不太友善的鄰居，但她也不希望展開對抗，而是要用和平的思維戰略改變他們。

呂秀蓮說，這個會議是一個開始，南韓已決定在今年底以前舉辦第二屆論壇，菲律賓也決定明年11月舉辦，日本的朋友也願意回去商量，在適當的時候舉辦，希望每半年都有一次會議。

呂秀蓮強調，4個國家連結起來，形成和平網絡，「我們不是要挑戰但應該互相自保，這是和平網絡的開始」；她說，希望發展很多方式，例如，國會議員應該凝聚起來，4個國家愛好和平的國會議員可以有一個組織，婦女領導人也應該有組織。

另外，對長年推動連署的台灣「和平中立」公投，呂秀蓮說，雖然現在公民投票法已經修訂完成，但她覺得今年縣市長選舉非常複雜，再加上很多人想要利用這個時候提公投案，原本第一階段連署都已準備好，有好幾萬份連署在手裡，但今年也許不提案，因為這是很嚴肅的議題，極有可能會在明年適當的時候再推。（編輯：林淑媛）1070304

首屆東亞和平論壇4日在台北圓山大飯店繼續進行第2天議程，前副總統呂秀蓮表示，周邊國家都認為東亞的安全和平，沒有台灣是不可能的。中央社記者郭日曉攝　107年3月4日首屆東亞和平論壇4日在台北圓山大飯店繼續進行第2天議程，前副總統呂秀蓮表示，周邊國家都認為東亞的安全和平，沒有台灣是不可能的。中央社記者郭日曉攝　107年3月4日
第一屆東亞和平論壇4日在台北圓山大飯店繼續進行第2天議程，前副總統呂秀蓮（左）主持「東亞和平．自求多福」記者會表示，東亞各國應連結起來，形成和平網絡。中央社記者郭日曉攝　107年3月4日第一屆東亞和平論壇4日在台北圓山大飯店繼續進行第2天議程，前副總統呂秀蓮（左）主持「東亞和平．自求多福」記者會表示，東亞各國應連結起來，形成和平網絡。中央社記者郭日曉攝　107年3月4日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP