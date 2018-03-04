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籲辦辯論 周錫瑋：政黨及候選人負責任表現

發稿時間：2018/03/04 15:56

最新更新：2018/03/04 15:56

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（中央社記者王鴻國新北4日電）新北市長擬參選人周錫瑋今天表示，新北市是全國最大城市，國民黨一定要辦全國性的政見辯論，才能讓市民了解參選人的政見、能力、未來藍圖。他強調這對政黨及候選人來說都是負責任的表現。

周錫瑋今天上午出席淡水農漁會春酒的活動，媒體詢及新北市長朱立倫三訪是否有意勸退。他表示，朱立倫從政以來有一些感想，提出和他分享，也認為他可以在文化、藝術和農業有更好的發揮。

他表示，從談話過程中，聽起來是朱立倫用間接的方式希望他不要參選新北市長，這是好朋友的一些建議，聽聽就好。

談到拒絕簽收國民黨部初選公告，他表示，辦公室不簽收的原因，是因為初選公告縮限所有有意參選人的競選時間跟方式，跟當初中央所要求的不一樣才拒絕簽收背書。

周錫瑋表示，初選機制有3點不合理，首先是強制規定3月25日前走完所有初選流程並決定候選人是不合理，以桃園市為例，經參選人協調後，有超過1個月在各區活動的時間。

他表示，其次，新北市是全國最大城市，一定要辦全國性的政見辯論，才能讓市民了解每位參選人的政見能力、未來藍圖；最後是要有1個月以上的活動時間，才能讓所有參選人到各地向市民報告如何做好市長的工作。

周錫瑋強調，民進黨在台南、高雄市的初選提名舉辦的全國性電視辯論，獲得很大迴響，展現民眾有知的權利及行使，藉此了解每個候選人後，做出正確決定，這對政黨及候選人來說都是負責任的表現。（編輯：李錫璋）1070304

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