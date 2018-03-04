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台灣是否中立化 學者建議用公投對話

發稿時間：2018/03/04 16:33

最新更新：2018/03/04 16:33

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（中央社記者呂欣憓台北4日電）多名學者今天在一場政治論壇中對台灣是否中立化提出意見，學者認為台灣追求和平中立化是值得考慮的選項，還有學者認為台灣可以透過公民投票展開對話，也可讓國際聽到台灣。

第一屆「東亞和平論壇」今天在台北圓山飯店繼續進行第二天議程，今天下午第六場議程的主題為「台灣武裝中立：國內與國際意涵」。

東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒認為，中立是捍衛台灣主權的積極選項之一，這不是孤立主義也不是零和遊戲，在絕對結盟和絕對中立之間，可以有部分中立和有限結盟。

施正鋒說，對台灣來說有三種可能的中立型態，親美、親中、真正獨立，美台在台灣關係法下維持了40年的關係，親美的中立是可以被接受的，最壞的狀況是台灣疏遠美國而擁抱中國；對中國而言，如果台灣不與美國形成軍事聯盟，正式或部分的中立是可以接受的。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授翁明賢認為，中立是長遠的戰略，不只是短期的戰術，主動追求中立和平的確會對兩岸帶來很大影響，台灣維持現狀不統不獨不武，追求和平中立化是值得考慮的選項。

翁明賢說，強化台灣在美國與中國之間維繫戰略平衡的能量，和平中立不是免費的禮物，必須有自我防衛能力才能追求中立，在西太平洋、第一島鏈除了台灣還有韓國、日本、菲律賓，這四個國家若追求第一島鏈中立化，也許能夠進一步鞏固區域和平穩定，建立東亞穩定機制，需要短中長程計畫。

瑞士民主基金會國際合作部主任考夫曼（Bruno Kaufmann）認為，台灣有公民投票這個工具，可以利用公投就是否中立展開對話；以瑞士的經驗來說，必須要很小心執行，公民提案要用很多年準備和執行，不過公投的確是個讓台灣被國際聽到的方法。

考夫曼說，讓台灣和東亞維持和平安全的方式，就是讓台灣一步步更加民主，台灣內部對攸關國家利益的重要議題上要有政治對話。（編輯：李淑華）1070304

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