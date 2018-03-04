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是否參選北市 邱文祥：故鄉有需要願奉獻

發稿時間：2018/03/04 16:39

最新更新：2018/03/04 16:39

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（中央社記者梁珮綺台北4日電）台北市前副市長邱文祥今天舉行新書「我所求的是奉獻」發表會，面對媒體詢問是否參加年底台北市長選舉，他僅說，「故鄉有需要，我願意奉獻。」

邱文祥曾任台北市副市長、衛生局長、市政顧問，接受媒體訪問時，強調自己對市政相當熟悉，並非素人，這樣的經驗也實屬難得。

至於是否參選台北市長，他則語帶保留，表示一個從小在台北市長大的孩子，當然會關心台北的事情，他說，他是第15代的台北市孩子，台北市是他的故鄉，「故鄉有需要，我願意奉獻。」

面對媒體詢問如何得知台北市的「需要」，他淡淡的說，「市民會告訴我。」並表示他無黨無派，如果從政，也不會參加任何一個黨派。

邱文祥說，政治是動態的，是否宣布參選要看時局變化，「不過，也不能太晚。」

不過，他也說，擔任台北市長的人，需要一群志同道合的團隊，單打獨鬥相當困難，「很多人離開，是要去處理的事情。」暗指台北市長柯文哲身邊留不住人。

對於邱文祥可能參選，柯文哲今天上午受訪時說，參選是每個人權利，「只能做我們自己能控制的東西，做好自己事情就好。」他也說，他出任台北市長前只有一個職務，在台大醫院當醫生，每人走的路線不同。

隨著選舉腳步近，國民黨籍前立委丁守中、孫大千、陸委會前副主委張顯耀、前行政院發言人鄭麗文、前副總統呂秀蓮、民進黨籍立委姚文智、前台南縣長蘇煥智等人皆表態參選台北市長。

邱文祥新書發表會今天下午在花博公園Maji集食行樂舞台區舉行，多名政要皆出席，包括新黨主席郁慕明、中華民國婦女聯合會主任委員雷倩、國光生技董事長詹啟賢、民政局長藍世聰、民進黨籍市議員洪健益、顏若芳，以及國民黨籍市議員汪志冰、戴錫欽、歐陽龍、李傅中武、闕枚莎等人。（編輯：李亨山）1070304

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