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被批關心黨工非勞工 民進黨反駁

發稿時間：2018/03/04 18:14

最新更新：2018/03/04 18:14

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（中央社記者葉素萍台北4日電）媒體今天報導指，民進黨說最關心勞工，最後只有最關心黨工。民進黨則說，勞基法規定勞工權益保障的標準，各產業雇用者在這標準上，各自規範多數比勞基法更優渥的福利。

聯合晚報報導，民進黨中執會通過修正「黨務工作人員服務辦法」，未來黨工待遇將優於勞基法，維持「加班4小時以內者，以4小時計，超過4個小時至8小時以內者，則以8小時計」，比日前完成修法的行政院版本更加友善。國民黨批評，民進黨大砍勞工加班費、讓全國勞工苦哈哈，只讓民進黨黨工享受優於勞基法的待遇，這種做法未免太過矯情，讓全國勞工情何以堪？

民進黨發言人林琮盛透過新聞稿澄清表示，勞基法是勞工保障最低規定精神而非最高標準，該報完全不理解。勞基法規定勞工權益保障的標準，各產業雇用者在這個標準上，各自規範多數比勞基法更為優渥的給予跟福利。

林琮盛指出，立法院公費國會助理受雇於立法院，相關的薪給福利、節日獎金以及各種津貼等等皆由立法院依法給予，人事上的權利義務，也依照國會相關法規辦理。其實各行各業工作性質不一，內容與時間不同，雖是同一勞動法規，但薪資結構、工作型態也都不一樣，但都必須符合國家保障勞工規定的最低標準。

林琮盛表示，國民黨過去中央黨部黨工比照公務員享有18%的優惠存款，黨部主管比照部會首長薪資福利，服務年資甚至違法以「黨職併公職」，拿國家的錢福利自己的黨工，這恐怕才真的是心裡只有黨，沒有國家。（編輯：李淑華）1070304

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