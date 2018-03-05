侯友宜搶頭香 完成新北市長初選登記

影片來源：中央社

（中央社記者王鴻國新北5日電）請辭新北市副市長參選新北市長的侯友宜，今天上午率先完成國民黨初選登記，對周錫瑋要求辯論等訴求，他表示，一切按照黨的機制走，辯論只是形式之一，未必是最好的方式。



新北市長選舉國民黨黨內初選作業今天展開，侯友宜在新北市議員擬參選人葉元之及江怡臻陪同下到黨部辦理登記，前台北縣長周錫瑋陣營由周錫瑋新北市政策中心主任陳坤榮代為領表。



侯友宜依序填妥資料並繳交新台幣160萬元的登記費、保證金及作業費，他受訪時對登記搶得頭香表示非常開心，尤其今天陽光普照，要做的事情趕快做一做，不要拖泥帶水。



關於周錫瑋批評初選制度不公平，侯友宜強調，一切都會按照黨的機制走，遊戲規則怎麼訂定，他就怎麼走，至於對誰有利或不利，黨一定會有全盤性考量。



媒體詢及是否同意周錫瑋要求辯論，他表示，競選是把對市政的想法及做法透過各種方式清楚的表達，爭取選民認同最重要；他會透過臉書、網路跟市民報告，說明未來要怎麼做，辯論只是形式之一，未必是最好的方式。至於民調方式，他尊重黨部決定。



陳坤榮代表周錫瑋領表後對媒體表示，初選應依中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法辦理，但市黨部卻只有依作業要點來排除提名辦法，依要點來作為提名依據，公告在法的位階上有問題。



他表示，公告將初選時間嚴重壓縮，今天起3天內完成領表登記，6天內完成意見整合及確定民調日期，參選人無法充分表達參選理念及政策，民眾也無從了解候選人，顯然是量身訂作的公告，不合理且有適法性問題，他對此表達遺憾。（編輯：施燕飛/唐聲揚）1070305



