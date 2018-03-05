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外交官回憶老長官 洪健昭每天必問他一句話

發稿時間：2018/03/05 17:14

最新更新：2018/03/05 17:51

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中央社前董事長洪健昭日前因病去世，曾與洪共事的資深外交官李新穎回憶，洪健昭任駐義大利代表時，促成台義交換航權、義大利在台設處等大事，但每天上班只問他一句話「有沒有事？」中央社記者顧荃攝　107年3月5日中央社前董事長洪健昭日前因病去世，曾與洪共事的資深外交官李新穎回憶，洪健昭任駐義大利代表時，促成台義交換航權、義大利在台設處等大事，但每天上班只問他一句話「有沒有事？」中央社記者顧荃攝　107年3月5日

（中央社記者顧荃台北5日電）中央社前董事長洪健昭日前辭世，曾與洪共事的資深外交官李新穎回憶，洪健昭任駐義大利代表時，促成台義交換航權、義大利在台設處等大事，但每天上班只問他一句話「有沒有事？」

洪健昭2月20日因病去世，享壽86歲，明天將舉行告別式。洪健昭英、日文俱佳，工作經歷豐富，在中央社曾派駐倫敦、約旦、華府與東京等地，並曾任英文部主任、副社長、社長和董事長，還曾在1993年到2000年間，擔任政府駐義大利的代表達7年之久。

外交部國際合作及經濟事務司司長李新穎曾任駐義大利代表處秘書，在洪健昭任駐義大利代表時，當過洪健昭下屬三年多時間。李新穎下午接受中央社專訪，回憶與老長官洪健昭一起在義大利打拚的時光。

李新穎表示，洪健昭剛到任時就令他印象深刻，當時他為洪撰寫義大利文的大使到任演講稿，不會說義語的洪健昭僅花約1、2週就可自行朗誦約5到10分鐘的講稿，而且完全沒任何錯誤、發音正確，甚至讓不少義大利官員以為洪健昭會說義語。

李新穎說，洪健昭也非常相信部屬，只抓重點管理，在洪健昭麾下做事相當有成就感。洪健昭每天上午進辦公室時都不跟部屬打招呼，只在每天下班前問他一句話「有沒有事？」意指今天有沒有發生洪健昭需要知道的大事，只靠這句話就可以做好管理。

最令李新穎難忘的，則是1994年間義大利右派的媒體大亨貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）勝選組閣後，僅執政不到一年，駐義大利代表處就在洪健昭領導下，促成台義雙方外交等重大突破與進展。

李新穎回憶，當時駐義大利代表處設處不久，除了洪健昭，包含他在內，外交部僅派駐2人，但經由洪健昭安排，時任外交部長錢復與時任歐洲司副司長林永樂一行人出訪時，成功拜會義大利重要的部長級官員。

李新穎說，這次拜會全程以英文進行，精通速記的洪健昭記下了會談內容，寫成英文逐字稿回報外交部，令他相當驚訝與欽佩。此後，洪健昭並促成台義交換航權、義大利政府正式派外交官駐台灣、在台直接核發義大利簽證等重要決定。

他表示，時任央行總裁許遠東出席在保加利亞舉辦的歐洲復興開發銀行（European Bank for Reconstruction and Development, EBRD）的年會時，洪健昭也成功為許遠東安排與時任義大利總理迪尼（Lamberto Dini）見面。

他笑說，洪健昭才華出眾、待人誠懇，「跟他一起工作壓力也很大」；但談起這位老長官，他仍是「讚嘆、欽佩與尊敬」，至今想起洪健昭仍十分懷念，「真的是個奇人」。（編輯：李淑華）1070305

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