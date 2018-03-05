周錫瑋指黨部機關算盡 李乾龍籲勿有疑慮

（中央社記者王鴻國新北5日電）新北市長參選人周錫瑋今天批評國民黨新北市黨部初選規劃「機關算盡」，讓他掉入陷阱；市黨部主委李乾龍表示，黨部是公平公正公開的，請不要有太多疑慮。



國民黨新北市黨部今天展開為期3天的初選領表登記作業，周錫瑋派幕僚領表後在競選辦公室受訪表示，依黨中央規定，市長選舉初選過程跟方式都是由參選人來協調決定的，但市黨部卻自己片面的由主委個人決定選舉的時間及不辦辯論。



他表示，參選人根本就沒有協商的機會，這是非常不民主的方式，呼籲市黨部能夠懸崖勒馬，他要求的是很卑微的，就是有一個公平的機會、有充分的時間能夠向市民來報告他的理想、政策、能力及專業，讓市民因為了解而產生信賴及支持。



他表示，他一直覺得一路走來，好像在跟新北市政府在競選，好像掉在李乾龍規劃好的陷阱裡爬不出來了。何必規劃得那麼「機關算盡」。做一個黨員、主委，都不要忘記什麼叫做「民主機制」，要取信人，就必須真正走民主機制。



李乾龍也針對周錫瑋的批評回應指出，黨部是公平公正公開的，請不要有太多疑慮；他沒有挖陷阱，一切依照黨中央的辦法規劃並報黨中央核准及內政部備查。



他表示，初選時程就因協調3次延後，從基層原來希望過年前啟動到農曆春節後第一天上班日，後來又延到元宵節過後才公告，而這些時程規劃也經黨中央同意。



李乾龍強調，要由黨中央或由地方黨部來辦民調，他對此都沒有意見；他13日將邀各候選人開會協調，若都要開辯論會，他也沒有意見，完全尊重候選人，而且黨部也沒有理由反對。（編輯：李錫璋）1070305