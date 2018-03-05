外籍母親居留問題無法照顧小孩 賴揆促協助

（中央社記者顧荃台北5日電）行政院長賴清德今天主持性別平等會委員會議，有委員會中提出外籍母親因居留問題無法照顧本國籍未成年子女及無法家庭團聚等困境。對此，賴清德責成內政部積極協助解決。



3月8日是國際婦女節，行政院性平處晚間發布新聞稿表示，賴清德主持性別平等會委員會議，特別在會中感謝所有女性在各領域的努力與貢獻，並預祝全國女性婦女節快樂。



性平處指出，近年來，在政府推動各項性別平等政策之下，性別落差逐漸縮小，如女性在公私部門的決策參與比率逐漸提升，考試委員、監察委員及行政院所屬及地方機關的女性主管比例均過四成；女性就讀碩、博士班比例分別為45.37%及33.12%，較10年前均提升5個百分點以上。



性平處表示，女性勞動力參與率持續提升至50.92%；女性平均時薪為新台幣271元，為男性的86%；女性參與運動人口顯著成長至85%，趨近於男性運動人口；男性申請育嬰留職停薪津貼的人數也逐年成長，為98年開辦時的3倍，但仍有許多待努力之處，賴清德期許各部會持續努力推動性平措施。



賴清德並在會中頒發第16屆「金馨獎」，表揚推動性別平等績效優良機關，分別有內政部、勞動部、經濟部、財政部、交通部、金融監督管理委員會等6個機關獲優等，另有數個機關分別獲甲等、性別平等創新獎、性別平等故事獎等。



性平處說，這些獲獎機關積極將性別平等的理念融入於各項施政中，如交通部利用性別統計分析改善交通運輸設備，並輔導新住民近便性考取駕照，促進觀光產業的原住民女性就業等。（編輯：李淑華）1070305