/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 奧斯卡繆德生驚蟄張金鳳
>rss

雷倩：婦聯會無170個紙箱的過去資料

發稿時間：2018/03/06 08:42

最新更新：2018/03/06 09:07

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 中華民國婦女聯合會主任委員雷倩6日表示，經過黨產會12個小時清查，婦聯會整棟樓裡絕無170個標準紙箱的過去資料。（中央社檔案照片）中華民國婦女聯合會主任委員雷倩6日表示，經過黨產會12個小時清查，婦聯會整棟樓裡絕無170個標準紙箱的過去資料。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝佳珍台北6日電）中華民國婦女聯合會主任委員雷倩今天表示，經過黨產會12個小時清查，婦聯會整棟樓裡絕無170個標準紙箱的過去資料；即便由黨產會以最嚴格的標準認定，相關的也只有區區幾箱。

不當黨產處理委員會為釐清婦聯會內部是否有存放民國95年以前的勞軍捐等財務資料，昨天前往婦聯會調查。

雷倩凌晨在臉書以「城破33天，那怕青史盡成灰，世間仍應有黑白」為題發文表示，她昨天上午在外處理事務，忽然接到通知，黨產會已持公文到婦聯會，目的為「調查106年5月自貴會移出至XXX（地址）存放檔案共170箱事宜」。

她說，婦聯會副秘書長緊急通知律師團，由律師趕到會裡向黨產會據理力爭，就調查的方式、內容、程序激烈辯論。

雷倩表示，婦聯會同仁們問，「為什麼？」調查員回答，因為前主委家人及其代表律師，在黨產會約詢時把170箱資料消失的責任都推給婦聯會，除指稱資料還在婦聯會大樓內，更堅持婦聯會同仁必定有副本及底稿。他們依職責必須再度到婦聯會調查。

她說，從昨天早上9時多開始，黨產會的18名人員分為3組，在婦聯會進行12個小時的盤點清查。婦聯會陸續派出7名律師，協助各組室同仁面對因應。從8樓到地下3樓，黨產會要求打開每個房間每個抽屜並攝影存證，最後將任何與原清單有一絲半縷關聯的資料集中，經婦聯會律師逐項核對後，裝了「1大4小」5個紙箱離去。

雷倩指出，也就是說，經過25位外人12個小時的檢查，婦聯會整棟樓裡絕無170個標準紙箱的過去資料；即便由黨產會以最嚴格的標準認定，和那170箱文件相關的，也只有區區幾箱。

她說，自從去年10月26日進入婦聯會常委會，屢被有心人汙衊抹黑，愛護她的朋友師長迭次勸她明哲保身趁早下車。看到同仁們昨天煎熬12小時，她深切明白自己肩上的責任與她們心裡的痛苦：「這麼多年朝夕相處的辜媽媽，知道她的家人在對婦聯會的員工做什麼嗎？」

雷倩表示，黨產會今天將再約詢關鍵同仁，婦聯會已聯絡好律師陪同。

黨產會調查婦聯會財務資料與勞軍捐資料，黨產會發言人施錦芳日前曾表示，婦聯會內部許多人的一致說法是，民國95年前的資料是當時請示前主委辜嚴倬雲後，給辜家的人帶到德惠街的台泥大樓。（編輯：林興盟）1070306

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP