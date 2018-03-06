雷倩：婦聯會無170個紙箱的過去資料

（中央社記者謝佳珍台北6日電）中華民國婦女聯合會主任委員雷倩今天表示，經過黨產會12個小時清查，婦聯會整棟樓裡絕無170個標準紙箱的過去資料；即便由黨產會以最嚴格的標準認定，相關的也只有區區幾箱。



不當黨產處理委員會為釐清婦聯會內部是否有存放民國95年以前的勞軍捐等財務資料，昨天前往婦聯會調查。



雷倩凌晨在臉書以「城破33天，那怕青史盡成灰，世間仍應有黑白」為題發文表示，她昨天上午在外處理事務，忽然接到通知，黨產會已持公文到婦聯會，目的為「調查106年5月自貴會移出至XXX（地址）存放檔案共170箱事宜」。



她說，婦聯會副秘書長緊急通知律師團，由律師趕到會裡向黨產會據理力爭，就調查的方式、內容、程序激烈辯論。



雷倩表示，婦聯會同仁們問，「為什麼？」調查員回答，因為前主委家人及其代表律師，在黨產會約詢時把170箱資料消失的責任都推給婦聯會，除指稱資料還在婦聯會大樓內，更堅持婦聯會同仁必定有副本及底稿。他們依職責必須再度到婦聯會調查。



她說，從昨天早上9時多開始，黨產會的18名人員分為3組，在婦聯會進行12個小時的盤點清查。婦聯會陸續派出7名律師，協助各組室同仁面對因應。從8樓到地下3樓，黨產會要求打開每個房間每個抽屜並攝影存證，最後將任何與原清單有一絲半縷關聯的資料集中，經婦聯會律師逐項核對後，裝了「1大4小」5個紙箱離去。



雷倩指出，也就是說，經過25位外人12個小時的檢查，婦聯會整棟樓裡絕無170個標準紙箱的過去資料；即便由黨產會以最嚴格的標準認定，和那170箱文件相關的，也只有區區幾箱。



她說，自從去年10月26日進入婦聯會常委會，屢被有心人汙衊抹黑，愛護她的朋友師長迭次勸她明哲保身趁早下車。看到同仁們昨天煎熬12小時，她深切明白自己肩上的責任與她們心裡的痛苦：「這麼多年朝夕相處的辜媽媽，知道她的家人在對婦聯會的員工做什麼嗎？」



雷倩表示，黨產會今天將再約詢關鍵同仁，婦聯會已聯絡好律師陪同。



黨產會調查婦聯會財務資料與勞軍捐資料，黨產會發言人施錦芳日前曾表示，婦聯會內部許多人的一致說法是，民國95年前的資料是當時請示前主委辜嚴倬雲後，給辜家的人帶到德惠街的台泥大樓。（編輯：林興盟）1070306