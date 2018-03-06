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立委倡遷都公投 賴清德：可能不採取這方式

發稿時間：2018/03/06 16:39

最新更新：2018/03/06 16:39

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（中央社記者陳俊華台北6日電）行政院長賴清德今天答復立委江啟臣建議公投實現遷都台中表示，若立委發起遷都公投，他尊重，但可能不會採取這個方式，很多事情要水到渠成，「如果沒有準備好，反而會變成區域之間的爭奪」。

中國國民黨立委江啟臣下午在立法院施政總質詢時表示，賴清德就任近半年，過去提到遷都議題，現在是否贊成遷都？

賴清德答詢時表示，他擔任立委、市長時都有這樣的主張，現在還在繼續研究。江啟臣追問，是否贊成透過公投實現遷都台中計劃，賴清德說，他可能不會採取這個方式，很多事情要水到渠成，「如果沒有準備好，反而會變成區域之間的爭奪」。

賴清德說，不要用「遷都」的概念，應該是說「首都減壓」，第一步讓立法院遷到中部地區，也許是台中，後續行政院也可能遷到南投或台中，就是到中部地區，目的是首都減壓，讓台灣更均衡發展。

他表示，第一張牌是立法院，若立法院決定要遷到中部，行政院一定會支持，行政院也會配合規劃，目前還在進行資源盤點，也要進一步了解會遭遇什麼困難。

江啟臣問，是否考慮透過民調了解民意走向？賴清德說，還沒進入民調或是與社會對話的階段。江啟臣建議，可透過公投落實遷都計劃；賴清德說，若江啟臣要發起公投，他尊重，但很多事情是要水到渠成，他怕還沒整備完成，會流於意識之爭、區域間的爭奪。（編輯：溫貴香）1070306

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