/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 林氏璧地震奧斯卡繆德生
>rss

市議員選舉 時力與社民黨將各自努力

發稿時間：2018/03/06 19:02

最新更新：2018/03/06 19:02

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蔡佳伶、范正祥台北6日電）九合一選舉年底登場，其中市議員選舉，時代力量台北市黨部主委林昶佐今天說，社會民主黨認為在北市議員重疊的選區，希望時力無條件退選或換區，但這是強人所難。

對此，社會民主黨召集人范雲受訪時表示，選民對年底選舉小黨的團結是有期待的，她支持繼續努力的年輕人，也完全尊重各政黨的布局，絕無所謂「強人所難」。

九合一選舉競爭激烈，市議員選舉，也是兵家必爭，但時代力量和社民黨傳出台北市議員選區協調破局，兩黨是否仍有合作空間，備受矚目。

負責操盤北市布局的時力立委林昶佐表示，從過年前後到現在，陸續拜訪理念相近的現任議員、及民進黨參選人、社民黨召集人范雲等。

他說，范雲提出要求，希望在重疊選區，時力參選人應到其他選區或退選。他無法配合這樣的要求。

對此，范雲下午受訪時表示，直到今年農曆年前，她才接到林昶佐的邀約，要來談選區協調的問題。但見了面，林昶佐卻說，黨內提名程序已經完成，沒有調整的空間。

范雲強調，既然兄弟決定各自登山，就各自努力，取代掉惡質的舊勢力。

此外，時代力量傳出黨內有人提議由立委林昶佐取代黃國昌，擔任黨主席。林昶佐今天說，這並非事實，他跟黃國昌是有什麼意見都能直接交流，亂放話的人想分化，可以不用搞這種事。（編輯：李淑華）1070306

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP