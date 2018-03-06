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彈劾案是否記名投票 監院送法規會研究

發稿時間：2018/03/06 19:16

最新更新：2018/03/06 19:16

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（中央社記者劉麗榮台北6日電）監察院談話會今天決議未來法規研究會將每月定期召開，近期監委關心的彈劾案是否記名投票、監委調卷規則是否再放寬及監委自律規範等案，都將交由法規會研究後再做最後決定。

監察院下午舉行每月一次的談話會，上個月是新監委上任後的首次談話會，花了非常多時間討論調卷、記名投票等問題，今天則是繼續討論。

與會委員指出，談話會今天最後決議，過去已3年沒開過會的法規研究委員會未來將每月定期召開，目前已有至少3個案子須由法規會做最後決定。

與會監委說，包括彈劾案是否記名投票的案子和監委調卷規則是否再放寬等，都將交由法規會研究。

與會者轉述指出，過去糾正彈劾沒有通過的案子，監委不能調閱，業務單位的說明是，因為凡是辦理中的彈劾案糾正案，送公務員懲戒委員會前不得對外宣洩。等於沒有通過彈劾、糾正案，因為沒有通過、沒有送公懲會，不管已是前幾屆的退休委員，為了要保密，新委員不能調閱。

與會者表示，會中對此討論很多，但不管是原有委員或新進委員多半傾向開放。其中，監委蔡崇義指出，監委不應自我設限，監委要自律，調卷不是專找誰的麻煩，即使彈劾案沒過，經過時間，有新證據的話，應該重新提出，而且重新提出也不是個別監委可以主導全案，而是經過合議制。

監委陳師孟也提案，監委自律規範的規定含糊，應該有更詳盡的解釋。

陳師孟傍晚受訪指出，民進黨主張台灣獨立，他也主張台灣獨立，他在演講或受訪說出他的政治主張，是否就是替政黨宣傳？他認為原規範有一些很曖昧的地方。

此外，還有監委查案的迴避條款問題，除了幾等親要迴避外，假如調查此案的人有偏頗之虞者，也可申請迴避。與會者說，過去監委高鳳仙辦理性騷擾案，被某一個當事人惡意用迴避條款，全案被送到紀律委員會審查，導致案子受到延宕。迴避條款問題也將送法規會研究。

陳師孟認為，經過比較聚焦的討論，藉由法規會把關後，再送到院會報告，他是滿認同的。新進委員才進來一個月，很多制度的改變，已經滿快了，他認為應該滿足而不要太躁進，他也認同院長張博雅最後的裁示，將上述提案送交法規會研究後，再做最後決定。

監察院法規研究委員會目前召集人為副院長孫大川，法規會委員有仉桂美、尹祚芊、方萬富、陳慶財、包宗和、江明蒼、林雅鋒、高鳳仙、陳小紅、楊美鈴和劉德勳。（編輯：李淑華）1070306

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