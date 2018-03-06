張明達質疑初選不公 林錫耀強調公正

（中央社記者范正祥台北6日電）民主進步黨嘉義縣長初選，由前農委會副主委翁章梁民調勝出。對手嘉義縣議會議長張明達質疑不公，對此，民進黨選舉對策委員會召集人林錫耀今天反駁張明達批評，強調一切公正。



林錫耀晚間接受中央社記者訪問時說明嘉義縣長初民調相關處理經過，強調公正。



林錫耀表示，昨天晚上民調電話進行中，張明達和翁章梁雙方陣營皆同時向黨中央反映並提出檢舉，指出雙方的很多支持者都接獲大量電腦語音干擾電話，也都懷疑可能是對方陣營所為，要求黨中央徹查。



他說，由於雙方陣營都提出相同的質疑，既然意見一樣，所以黨中央今天早上開會，徵求張明達和翁章梁意見。如果雙方都質疑同一件事，那麼是否同意今天上午不開封統計昨晚進行的民調，而於今天重做民調？



對此，林錫耀指出，張明達主張開封。翁章梁則是建議重做民調，但也尊重黨中央的處理。



為求慎重，處理過程中，林錫耀說，黨中央又特別再次詢問張明達一次。張明達仍然堅持開封，而且張明達還有些不悅，「為什麼不開封？」



林錫耀表示，黨中央把張明達堅持開封的意見，轉知翁章梁，並詢問翁章梁的意見。原本主張重做民調的翁章梁也決定尊重黨中央的處理，「開封吧」。



他說，也由於有這段經過，使得今天的民調統計，一直到中午12時許才完成並對外公布。民調統計結果，翁章梁民調高於張明達。



林錫耀強調，黨中央處理此事，與張明達和翁章梁的電話聯繫，都有錄音為證，過程公正，且嚴格說來，也都是依照張明達堅持的意見處理。



此外，對於張明達質疑所謂初選團隊現場觀察員統計顯示，張明達的民調獲勝一事，林錫耀特別提出說明。



林錫耀說，昨天晚間民調進行，三家民調公司每家大約要完成1200份民調，每家民調公司大約有40至50線電話同時進行，張明達的現場觀察員可能只看到其中1線電話進行民調情形，可能也只觀察到20至30通民調電話的情形，這樣的觀察數目對照全部民調樣本統計結果，是會有誤差的。



民進黨2018年直轄市長暨縣市長提名初選民調作業，今天公布嘉義縣的民調結果，中央黨部中午以發布新聞稿方式公布嘉義縣長初選民調數據，這次民調共由山水、世新、全國公信力三家民調公司進行，翁章梁在這三家民調公司所做的民調結果都勝過張明達，民調數據分別為：0.4308對0.3557；0.4288對0.3673；0.4534對0.3379。最後統計結果，翁章梁民調成績0.4377，張明達民調成績0.3536。（編輯：林沂鋒/李淑華）1070306