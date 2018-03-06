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綠營嘉縣長初選爭議 張明達盼儘速查明

發稿時間：2018/03/06 22:08

最新更新：2018/03/06 22:08

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（中央社記者黃國芳嘉義縣6日電）民進黨嘉義縣長初選今天公布由前農委會副主委翁章梁勝出，對手嘉義縣議會議長張明達晚間出面說明其間爭議。黨中央選對會召集人林錫耀回應處理經過，強調公正。

對於張明達提及溝通過程中，希望黨中央在未查明疑點前，暫不公布提名人選。民進黨選舉對策委員會召集人林錫耀晚間反駁張明達批評，強調一切公正。

張明達晚上在議長服務處說明這次初選衍生爭議，他說，今天上午電話民調未公布前，與林錫耀透過電話多次聯繫，指因民調有爭議，建議暫不公佈、雙方同意依既定時程公布、雙方如有一方不同意，今晚重新做民調。

張明達表示，為何黨中央民調公布會如此反覆？事實上，初選團隊現場觀察員的統計，民調是獲勝的，因此合理懷疑對方民調落敗，才會從中搞鬼；最後民調直到中午才公布，結果是輸了，希望黨中央能有明確交代。

張明達指出，昨晚民調電話進行中，很多支持者卻接獲大量電腦語音干擾電話，團隊都有錄音存證，要求黨中央儘速徹查到底，公布調查結果；在所有疑點未查明前，要求黨中央不能公布提名人選。張明達服務處晚上聚集很多支持者到場，有人高喊初選不公平，希望張明達拚到底、選到底。

民進黨嘉義縣長初選由張明達、翁章梁角逐，民進黨今天宣布昨晚進行的電話民調由翁章梁勝出。若一切順利，預定14日由中央執行委員會公告提名名單。(編輯:孫承武)1070306

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