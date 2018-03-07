推動社住都更 葉俊榮：盼7月成立住都中心

內政部長葉俊榮（中）、內政部營建署長吳欣修（左2）7日出席「國家住宅及都市更新中心」籌備處揭牌典禮。中央社記者侯姿瑩攝 107年3月7日

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）內政部今天揭牌成立「國家住宅及都市更新中心」籌備處。內政部長葉俊榮表示，未來中心將結合政府與民間力量，共同推動社會住宅與都市更新，盼住都中心在7月左右正式成立。



葉俊榮今天出席揭牌儀式表示，住都中心籌備處成立後，未來用一季的時間做準備，預計在年中，正式成立住都中心。住都中心將採行政法人的方式運作，運作方式比較有彈性，不僅承擔公共責任，也追求績效導向，將有助加速推動政府主導的都更案件，也希望藉此加強民眾對都更的信心。



有關住都中心的組成，葉俊榮說，住都中心採董事長制，未來將有來自公、私部門的董事組成董事會，目前都還在規劃中。住都中心的人員組成，希望廣納專業、年輕人才。



內政部營建署表示，預計4月開始對外徵才。



此外，葉俊榮指出，社會住宅主要是由縣市政府推動，住都中心成立後，主要扮演協調的角色。



他說，有關世大運選手村轉型的社會住宅，將由住都中心負責營運管理，盼建立一個好管理的模式，有助全國推動社會住宅。



內政部表示，林口世大運選手村社會住宅包括住宅3408戶、店鋪82戶，共3490戶，預定6月公告出租，11月開始陸續分批交屋入住。



立法院於1月底通過「國家住宅及都市更新中心設置條例」，總統蔡英文於2月14日公布制定。內政部指出，住都中心籌備處今天成立後，預計年中左右，住都中心可以正式掛牌運作，住都中心的地址已選在台北市民生東路、中山北路交叉口附近的一棟建築物。（編輯：楊玫寧）1070307