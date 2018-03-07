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林錫耀：嘉縣初選作業公正 輸的人應表現風度

發稿時間：2018/03/07 17:34

最新更新：2018/03/07 17:34

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（中央社記者范正祥台北7日電）民進黨嘉義縣長初選，前農委會副主委翁章梁民調勝出。民進黨選舉對策委員會召集人林錫耀今天強調，初選作業公正，下週提報中執會。他希望，輸的人應承認結果，表現風度。

林錫耀下午出席中央常務委員會前回應媒體詢問做上述表示。

對於黨內嘉義縣長初選，前農業委員會副主任委員翁章梁民調勝出，對手嘉義縣議會議長張明達質疑不公，林錫耀回應媒體詢問時，重申作業公正。

林錫耀強調，初選結束，贏的人固然高興，也希望勝者謙卑，低下頭請求其他參選人的支持。輸的人也應該承認結果，表現風度，為了黨、為了勝選，大家儘快團結一致。選對會也會加強努力事後的溝通和協調。

對於有無可能暫緩嘉義縣長提名？林錫耀表說，「將會依照預定的程序，在下週向中執會提報。」

嘉義縣長初選，5日晚上進行民調，6日中午公布民調結果，由翁章梁勝出，但對手嘉義縣議會議長張明達質疑不公，建議暫不公布。

嘉義縣長初選民調，共由山水、世新、全國公信力3家民調公司進行，翁章梁在這3家民調公司所做的民調結果都勝過張明達，民調數據分別為：0.4308對0.3557；0.4288對0.3673；0.4534對0.3379。最後統計結果，翁章梁民調成績0.4377，張明達民調成績0.3536。

此外，民進黨今天中午公布高雄市長初選民調成績，立法委員陳其邁以民調成績0.3590勝出，趙天麟民調成績0.1445，林岱樺民調成績0.1122，管碧玲民調成績0.0535。

台南市長初選，將在今晚進行民意調查，預計明天公布民調結果。民進黨台南市長提名初選有6人角逐，包括民進黨籍立委葉宜津、黃偉哲、王定宇、陳亭妃、前台南市副市長顏純左與前民進黨副秘書長李俊毅。

根據民進黨2018年台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長提名初選選務工作日程規劃，擬於3月14日中央執行委員會公告提名名單。（編輯：蘇志宗）1070307

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