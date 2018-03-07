日台交流協會遭潑漆 外交部：勿有不理性舉動

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）一名台灣男子今天到日本台灣交流協會台北事務所大門口潑紅漆，遭警方逮捕。外交部對此表示遺憾，也呼籲民眾切勿對外國駐台機構採取不理性的舉動；對違法民眾，政府將依法究辦。



外交部發言人李憲章告訴中央社記者，日台交流協會台北事務所遭民眾潑灑紅漆，外交部對此表示遺憾，並隨即聯繫警政署加強對事務所的巡邏、維安工作，以避免類似事件再度發生。



同時，李憲章表示，「外交部呼籲民眾切勿對外國駐台機構採取暴力或不理性的舉動，以免影響我國國際形象並損及我國家利益」。對於違法肇事民眾，政府也將依法究辦。



對於潑漆事件，日台交流協會今天稍早也表示「很遺憾」，會跟警方等台灣相關單位溝通聯繫，了解具體狀況以及事件發生原因。



台北市警察局松山分局中崙派出所所長曾煥清今天下午接受媒體聯訪時表示，戶籍在彰化的陳男因不滿日方之前以水砲驅逐台灣海釣船，今天中午12時50分左右到位於松山區慶城街的日本台灣交流協會台北事務所，對門口的石碑潑灑紅漆表達抗議。



經保六總隊駐衛警通報，松山分局迅速派員趕赴現場，於中午12時53分當場逮捕陳男，並帶回警局偵辦。



因日方目前暫不提告，全案依違反社會秩序維護法裁處，同時將持續會同保六總隊加強日本台灣交流協會巡守勤務，以防止類似狀況發生。（編輯：張均懋）1070307