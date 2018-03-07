/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳其邁蘇打綠林氏璧地震
>rss

日台交流協會遭潑漆 外交部：勿有不理性舉動

發稿時間：2018/03/07 18:13

最新更新：2018/03/07 18:13

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）一名台灣男子今天到日本台灣交流協會台北事務所大門口潑紅漆，遭警方逮捕。外交部對此表示遺憾，也呼籲民眾切勿對外國駐台機構採取不理性的舉動；對違法民眾，政府將依法究辦。

外交部發言人李憲章告訴中央社記者，日台交流協會台北事務所遭民眾潑灑紅漆，外交部對此表示遺憾，並隨即聯繫警政署加強對事務所的巡邏、維安工作，以避免類似事件再度發生。

同時，李憲章表示，「外交部呼籲民眾切勿對外國駐台機構採取暴力或不理性的舉動，以免影響我國國際形象並損及我國家利益」。對於違法肇事民眾，政府也將依法究辦。

對於潑漆事件，日台交流協會今天稍早也表示「很遺憾」，會跟警方等台灣相關單位溝通聯繫，了解具體狀況以及事件發生原因。

台北市警察局松山分局中崙派出所所長曾煥清今天下午接受媒體聯訪時表示，戶籍在彰化的陳男因不滿日方之前以水砲驅逐台灣海釣船，今天中午12時50分左右到位於松山區慶城街的日本台灣交流協會台北事務所，對門口的石碑潑灑紅漆表達抗議。

經保六總隊駐衛警通報，松山分局迅速派員趕赴現場，於中午12時53分當場逮捕陳男，並帶回警局偵辦。

因日方目前暫不提告，全案依違反社會秩序維護法裁處，同時將持續會同保六總隊加強日本台灣交流協會巡守勤務，以防止類似狀況發生。（編輯：張均懋）1070307

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP