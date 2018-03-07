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立院召委選舉8日登場 藍綠都盼好籤運

發稿時間：2018/03/07 18:28

最新更新：2018/03/07 18:28

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（中央社記者陳俊華台北7日電）立法院8日將選舉各委員會召委，主審財劃法修正的財委會，民進黨團推出立委王榮璋、陳賴素美，盼2席全拿；國民黨團則推出本會期回歸財委會的立委曾銘宗，盼有好籤運抽中召委。

因應年底大選，攸關地方財政資源分配的財政收支法（財劃法）部分條文修正草案的修法備受矚目，而各委員會召委選舉結果將涉及排案權，藍綠都在財委會布下重兵，財委會共有15席立委登記，民進黨立法院黨團推出王榮璋、陳賴素美2人角逐召委。國民黨立法院黨團則推出前金管會主委曾銘宗，盼透過抽籤搶下1席召委。

這個會期依各委員會藍綠席次分析，在內政、經濟、外交及國防、司法及法制等4委員會，藍綠可各拿下1席召委；財政、教育及文化、交通、社福及衛環等4委員會，民進黨篤定拿下1席召委，另1席則需抽籤。

內政委員會部分，民進黨團推立委洪宗熠、國民黨團推立委楊鎮浯；外交及國防委員會有民進黨立委王定宇，國民黨部分則由立委馬文君、江啟臣、呂玉玲3人抽出1人；經濟委員會部分，民進黨團推出立委高志鵬，國民黨團推立委廖國棟；司法及法制委員會，則是民進黨立委段宜康、國民黨立委吳志揚各拿1席。

其他也需抽籤的委員會部分，教育及文化委員會，民進黨團推出立委吳思瑤，民進黨立委鍾佳濱則須與國民黨立委柯志恩角逐另一席召委；社福及衛環委員會部分，民進黨立委吳焜裕、邱泰源與國民黨立委陳宜民，3人要抽出2席召委；交通委員會，民進黨團人選未定，國民黨團則推出立委陳雪生角逐召委。（編輯：楊玫寧）1070307

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