談請辭婦聯會主委 雷倩：遭攻擊體無完膚

（中央社記者謝佳珍台北7日電）中華民國婦女聯合會主任委員雷倩今晚表示，她去年接任主委，被賦予任務，但過程中被攻擊得體無完膚，因完成階段性任務，因此請辭。雖然雷倩請辭，但經慰留後，同意留任。



婦聯會傍晚發布新聞稿指出，雷倩自接任主委以來，已3次請辭，分別為今年2月23日、3月3日書面請辭，以及今天再於常務委員會議上口頭請辭，經出席常委一致慰留，雷倩勉為同意留任。



雷倩晚間接受中央社記者訪問，談及心路歷程表示，她去年12月擔任主委，臨危受命，就婦聯會為避免被認定為國民黨附隨組織，與內政部及不當黨產處理委員會進行的行政協商處理收尾工作，以如履薄冰之心，戮力從公。



不過，雷倩說，今年1月31日的會員代表大會未通過簽署行政契約，婦聯會被黨產會認定為附隨組織，後續處理艱難。她也被有心人士攻擊得體無完膚、遍體鱗傷。



雷倩表示，目前相關基金會已順利改選，會務運作模式也已調整，組織文化也轉為可迎戰的團隊，她的階段性任務已經完成，因此在常委會中請辭。



內政部與黨產會去年要求婦聯會簽署行政契約，婦聯會內部出現兩派意見，今年1月31日婦聯會會員代表大會否決簽署行政契約後，前婦聯會常務委員潘維剛等會員代表連署要求改選常委與主委，不過，雷倩表示與章程不符，婦聯會至今並未改選。（編輯：黃國倫）1070307