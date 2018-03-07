/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳其邁蘇打綠林氏璧地震
>rss

談請辭婦聯會主委 雷倩：遭攻擊體無完膚

發稿時間：2018/03/07 22:04

最新更新：2018/03/07 22:04

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者謝佳珍台北7日電）中華民國婦女聯合會主任委員雷倩今晚表示，她去年接任主委，被賦予任務，但過程中被攻擊得體無完膚，因完成階段性任務，因此請辭。雖然雷倩請辭，但經慰留後，同意留任。

婦聯會傍晚發布新聞稿指出，雷倩自接任主委以來，已3次請辭，分別為今年2月23日、3月3日書面請辭，以及今天再於常務委員會議上口頭請辭，經出席常委一致慰留，雷倩勉為同意留任。

雷倩晚間接受中央社記者訪問，談及心路歷程表示，她去年12月擔任主委，臨危受命，就婦聯會為避免被認定為國民黨附隨組織，與內政部及不當黨產處理委員會進行的行政協商處理收尾工作，以如履薄冰之心，戮力從公。

不過，雷倩說，今年1月31日的會員代表大會未通過簽署行政契約，婦聯會被黨產會認定為附隨組織，後續處理艱難。她也被有心人士攻擊得體無完膚、遍體鱗傷。

雷倩表示，目前相關基金會已順利改選，會務運作模式也已調整，組織文化也轉為可迎戰的團隊，她的階段性任務已經完成，因此在常委會中請辭。

內政部與黨產會去年要求婦聯會簽署行政契約，婦聯會內部出現兩派意見，今年1月31日婦聯會會員代表大會否決簽署行政契約後，前婦聯會常務委員潘維剛等會員代表連署要求改選常委與主委，不過，雷倩表示與章程不符，婦聯會至今並未改選。（編輯：黃國倫）1070307

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP