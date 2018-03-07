陳其邁初選出線綠力挺 藍盼君子之爭

（中央社記者程啟峰高雄7日電）民進黨高雄市長黨內初選，立委陳其邁大勝，黨內同表全力輔選。國民黨高雄市黨部主委韓國瑜則期待年底市長選舉，兩黨君子之爭。



韓國瑜下午發布新聞簡訊表示，祝福陳其邁勝出市長初選，也期待年底市長選舉，兩黨是君子之爭，一切的奧步到此止步。



韓國瑜並表示，高雄在民進黨執政近20年，經濟環境出現問題，希望大家共同努力，找回高雄榮耀，為庶民拚經濟，為年輕人找未來。



表態參選市長的國民黨立委陳宜民與陳其邁同樣出身醫界，陳宜民也歡迎市民對他們兩名醫師市長參選人「超級比一比」。



韓國瑜原訂今天上午開記者會宣布參選高雄市長與否，昨天下午卻透過市黨部發言人侯亞寧轉達「尚待評估，暫時取消與媒體會面」，侯亞寧下午重申韓國瑜還需要一些時間做審慎評估是否參選市長，3月下旬應會有答案。



民進黨高雄市長初選民調揭曉，陳其邁大勝，另3名參選人同表力挺陳其邁，並將全力輔選。



立委趙天麟表示，在未來競選過程中，只要陳其邁認為有需要的地方，他都願意義無反顧給予協助。



立委林岱樺期盼，陳其邁日後能重視她在初選時提出的縮短城鄉差距、原高雄縣發展，以及生態環境保育等議題。



退出民進黨內市長初選的立委劉世芳則表示，以高雄市民的智慧會支持陳其邁延續高雄市長陳菊執政12年的政績，延續高雄價值，她也會力挺，讓陳其邁在選戰旗開得勝。（編輯：黃瑞弘）1070307