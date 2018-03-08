黨產會：辜家涉隱匿毀損檔案 最快9日移送

黨產會發言人施錦芳（左）8日表示，辜家涉隱匿、毀損婦聯會資料，最快明天移送檢方調查，至於移送對象為辜嚴倬雲或辜懷如（右），將根據事證再確定。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北8日電）不當黨產處理委員會發言人施錦芳今天表示，辜家涉隱匿、毀損中華民國婦女聯合會的檔案資料，這件事不容再拖，最快明天、最慢下週，就會將辜家移送檢方調查。



黨產會認定婦聯會為中國國民黨附隨組織後展開調查，發現婦聯會僅保存近10年的資料、過去的財務紀錄，如勞軍捐紀錄等不知去向，為查婦聯會民國95年前的財務資料及勞軍捐資料去向，已約談前婦聯會主任委員辜嚴倬雲的女兒辜懷如等人。



施錦芳上午告訴中央社記者，5日黨產會前往婦聯會調查，搬回約5箱工作紀錄等檔案，但沒發現帳冊或勞軍捐等過去資料；6日約談辜家員工，證實搬到辜家的資料都被碎掉。



施錦芳表示，資料不見一定要處理，不容再拖，辜家涉及中華民國刑法的毀損、侵占及促進轉型正義條例第19條應保存政治檔案相關規定，將加緊整理資料後，最快明天、最慢下週，將相關事證移送台灣台北地方法院檢察署調查。



促進轉型正義條例規定，明知為由政府機關（構）、政黨、附隨組織或黨營機構保管的政治檔案，以毀棄、損壞、隱匿方式或致令不堪用者，處5年以下有期徒刑。



至於移送對象為辜嚴倬雲或辜懷如？施錦芳說，將根據調查事證，再確定移送對象。（編輯：李明宗）1070308