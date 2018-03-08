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蔡適應：軍改樓地板38990元 沒問題

發稿時間：2018/03/08 10:47

最新更新：2018/03/08 10:47

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（中央社記者陳俊華台北8日電）民主進步黨立委蔡適應今天說，台灣軍隊從徵兵制走向募兵制，軍人年金改革應該從「讓募兵制能成功」的角度來看，必須有誘因；樓地板設為新台幣38990元，他認為沒什麼問題。

副總統陳建仁預定今天下午邀立法院外交及國防委員會、司法及法制委員會的民進黨立法委員溝通軍人年改議題。

蔡適應上午接受蔻蔻早餐廣播節目專訪，主持人周玉蔻問，民進黨立委是否有人反對將軍人年改樓地板設為新台幣3萬8990元？

蔡適應說，據他了解，行政、立法部門針對軍改討論過2到3次，每次他都有參與，原則上有幾個共識，軍人年改要跟公教脫鉤。至於樓地板部分，「我覺得還好」，38990元版本是以少尉一級的最低門檻來看，「過的機率很高，沒什麼問題」、「38990沒有討論必要，共識滿高的」。

蔡適應也說，日前行政院提出的版本所得替代率起支是50%太低，對服役20年後被迫退伍的軍官來說，所得落差太大。他主張，將級的所得替代率要拉低，校級軍官要往上調，「甚至希望校級比較現在更好」，讓校級、尉級、基層士官兵等部隊戰力要維持住。

周玉蔻說，外界質疑軍人年改比公教年改優渥？蔡適應說，要用財務問題還是國家安全問題來看軍人年改，台灣軍隊面對大幅度改變，不只裁減，還從徵兵制走向募兵制，如何確保軍隊必要的軍事力量素質很重要。

他說，近年推動募兵制成效來看，基層軍官入伍人數一直下降，他認為募兵成效要滾動式檢討，「軍人年改是要讓募兵制能成功，應用這個角度來看」。

周玉蔻問，軍人年改是否要在7月1日與公教年改一起實施？蔡適應說，這都還在過程中，行政院必須先通過版本，但行政院會還沒討論定案，且送到立法院還要1到2個月審議時間。

另外，周玉蔻問，基隆市長林右昌連任機率有多高？蔡適應說，「99%」，他認為林右昌過去3年的政策讓市民有感，當然投出來的得票率不會到這麼高，但市民會感受出城市有變化，也盼市民不要以意識形態來決定市長人選。（編輯：溫貴香）1070308

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