/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 台南市長黃偉哲婦女節陳其邁
>rss

性別平權 副總統盼男性為女性發聲

發稿時間：2018/03/08 11:40

最新更新：2018/03/08 11:50

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
副總統陳建仁（中）8日在台北出席「107年度國際婦女節慶祝活動」開幕，並致詞。中央社記者張新偉攝 107年3月8日副總統陳建仁（中）8日在台北出席「107年度國際婦女節慶祝活動」開幕，並致詞。中央社記者張新偉攝 107年3月8日

（中央社記者陳偉婷台北8日電）今天是3月8日婦女節，副總統陳建仁在慶祝活動中表示，性別平權不單是女性理想，男性也想要打造平權環境。希望男性挺身而出，為女性權益發聲並積極行動。

慶祝國際婦女節，並倡議性別平權、維護女性權益，衛生福利部上午舉行國際婦女節慶祝活動，以「HE FOR SHE 妳我一起」為主題，希望民眾察覺日常生活中性別觀念與態度上的不平等。

活動也播放主播「視網膜」街頭實測影片，隨機訪問伴侶，結果不少民眾說出「男性較像主管，看起來威嚴」、「女性較細心，適合內勤」、「家事都是女性做，因賺比較少，應付出勞務」、「騎車開車都是男性載女性，因女性不會開車」、「看到女性騎車開車都要小心」等充滿性別刻板印象的言語。

陳副總統致詞時表示，聯合國在2014年發起倡議活動，邀請男性挺身而出，為女性權益發聲且採取行動，改變性別不平等的狀況。平權不單是女性的議題，性別平權攸關所有性別。

性別平權也非專屬女性的理想，陳副總統說，男性也想為自己打造性別平權的環境，當男性共同參與，聲音共同呈現，可發展積極行動，才有機會創造平權世界。

陳副總統說，每個人身上都有柔軟、堅硬的特質，不應該將特質標籤化為負面的刻板印象，甚至是歧視。「要讓每一個人都能做自己，不為偏見所困」，展現自己的獨特性和真實性才能發揮能力、做出貢獻。

性別刻板印象總是隱性存在於日常生活中，陳副總統說，新的世代對性別平權應有更好的認識和實踐，會比上一輩更好。他舉例，小時候在家，總是姊姊煮飯，他幫忙洗碗；打掃都是姊姊做，男生就負責裝電燈等。生活就有刻板印象和觀念，但可能不被察覺。

陳副總統表示，政府過去幾年落實性別平權工作，除推動性別平等政策綱領，更完成3次的消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）國家報告，並向國際社會展現台灣性別平權的成果。但仍有需加強的地方，希望大家共同努力。（編輯：管中維）1070308

副總統陳建仁（左）8日在台北出席「107年度國際婦女節慶祝活動」，離場時與出席活動的學生們擊掌致意。中央社記者張新偉攝 107年3月8日副總統陳建仁（左）8日在台北出席「107年度國際婦女節慶祝活動」，離場時與出席活動的學生們擊掌致意。中央社記者張新偉攝 107年3月8日
副總統陳建仁（後左5）8日在台北出席「107年度國際婦女節慶祝活動」，為活動進行開幕儀式，並合影留念。中央社記者張新偉攝 107年3月8日副總統陳建仁（後左5）8日在台北出席「107年度國際婦女節慶祝活動」，為活動進行開幕儀式，並合影留念。中央社記者張新偉攝 107年3月8日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP