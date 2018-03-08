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關鍵字： 台南市長黃偉哲婦女節陳其邁
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婦聯會傳有千億勞軍捐 雷倩否認

發稿時間：2018/03/08 11:43

最新更新：2018/03/08 11:51

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婦聯會8日舉辦慶祝107年國際婦女節大會，婦聯會主委雷倩（圖）出席，並在會前受訪。中央社記者謝佳璋攝 107年3月8日婦聯會8日舉辦慶祝107年國際婦女節大會，婦聯會主委雷倩（圖）出席，並在會前受訪。中央社記者謝佳璋攝 107年3月8日

（中央社記者謝佳珍台北8日電）婦聯會主任委員雷倩今天表示，外傳婦聯會有1000億元勞軍捐，但根據會務人員紀錄，勞軍捐加娛樂捐等約150億元，扣除後來蓋宿舍、勞軍，剩不到60億元，絕對沒有1000億元勞軍捐。

不當黨產處理委員會即將依促進轉型正義條例將辜家移送檢方調查，雷倩上午在婦聯會慶祝婦女節慶祝大會受訪表示，適法性很有問題，婦聯會同仁也同樣被威脅，大家兢兢業業、戰戰兢兢。

她說，政府的刀下得又快又急，婦聯會被動因應，會維護同仁權益不受損傷，並在撤銷附隨組織的戰役，用最大力量、法律資源，爭取最大權益。

談及昨天在常委會中請辭，雷倩表示，目前每天都在因應變局，常委會知道她被攻擊得體無完膚，若臨陣換降，可能要幾個月才能真正進入狀況，常委會認為現在換任何人都無法有效對抗黨產會，要求她留下來，「請大家體諒我不得已的苦衷。」

自由時報報導，黨產會官員表示，黨產會與婦聯會簽署行政契約的可能性存在。雷倩說，黨產會所說協商與以前的協商不同，在已經進入司法程序、非常不利的情況下的協商，可能要求婦聯會財產全捐，黨產會也說絕不可能像當時條件那麼好。

前婦聯會主委辜嚴倬雲昨天再以錄影方式表示，早在去年7月就推動捐出全部財產給國家的想法，只是最後沒得到支持。

雷倩表示，去年7月最後討論的結果，最後結論是所有常委一致決定，由辜嚴倬雲以公文函覆內政部，代表婦聯會與主持會議的辜嚴倬雲的想法。

雷倩說，婦聯會同仁對事情的發展，非常不忍與不捨，「事實真相只有一個」，婦聯會內部沒有170箱檔案，檔案到哪裡去了？這對婦聯會很重要，希望司法釐清，因為這些檔案是婦聯會向黨產會申請財產非不當黨產的重要證據。(編輯：趙蔚蘭)1070308

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