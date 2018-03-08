嘉縣長初選爭議 張明達質疑黨中央無作為

（中央社記者黃國芳嘉義縣8日電）民進黨嘉義縣長初選民調由前農委會副主委翁章梁勝出，對手嘉義縣議會議長張明達今天再度質疑黨中央，對民調進行中的語音干擾電話等爭議，均未有任何積極的作為。



民進黨發言人鄭運鵬接受中央社記者訪問時表示，如果有相關初選資料，請正式向中央黨部提出檢舉。並呼籲初選過後，民進黨團結勝選的方向要維持，希望參加初選的雙方陣營互相祝福、互相尊重，保持運動家精神。



張明達服務處今天發布新聞稿，指初選團隊已掌握對手日前過濾電話的錄影證據，以及民調進行期間採用語音電話干擾的證據，因此，5日晚上接到干擾民調電話的鄉親，已向警方報案。



張明達除了請黨中央儘速秉公處理外，更要求司法介入調查，重建中央黨部初選民調機制的可信度，不過，黨中央在民調結果公布前後，竟未有任何積極的動作，無疑是鼓勵參與初選的人使用違法手段。



張明達表示，這不是輸不起，而是要求一個程序正義。對於民調進行中所發生一連串爭議事件，除了將委請律師整理證據，對翁章梁提出違反選罷法及誹謗告訴外，進一步要求黨中央在真相未明及爭議未查明前，不得正式提名翁章梁，以符合程序正義。



擔任翁章梁初選總幹事的民進黨籍立委蔡易餘今天上午在立法院召開記者會表示，民調進行時，支持者也有接到假民調的干擾行為，翁章梁確實擔心假民調影響公平性，向黨中央表示願意重做民調，但張明達不同意，因此翁章梁同意接受民調結果。



蔡易餘指出，過程中，張明達不斷要求立即計算成績，不能因結果不如預期，就回馬槍質疑民調不公。請黨中央公開雙方在討論民調過程，以及張明達主張要立即開封民調的錄音、錄影。（編輯：唐聲揚）1070308