(中央社記者侯姿瑩台北8日電)駐奈及利亞代表處已從奈國首都阿布加(Abuja)搬遷到商業大城拉哥斯(Lagos),為求平等,外交部也要求奈國駐台單位搬離台北市。奈國駐華商務辦事處今天表示,預計3月底前搬到新北市。



目前位於台北市信義區的奈及利亞駐華商務辦事處今天向中央社記者表示,預計3月底前搬遷到新北市,確定地點與搬遷時間後,會通知外交部。



奈國駐台辦事處2月時表示,已著手在新北市尋找搬遷地點。



外交部發言人李憲章今天告訴中央社記者,奈國駐台辦事處已收到奈國政府指示,近期將啟動搬遷作業;外交部盼盡快完成搬遷。



在中共施壓下,去年1月奈及利亞政府公開要求駐奈及利亞代表處搬離首都阿布加、更改駐處名稱及縮減人員規模。



駐奈及利亞代表處去年12月搬到拉哥斯,今年1月重新對外運作後,名稱從中華民國駐奈及利亞聯邦共和國商務代表團改為駐奈及利亞聯邦共和國台北貿易辦事處(Taipei Trade Office in the Federal Republic of Nigeria)。



外交部先前表示,為求公平,已要求奈國駐台辦事處遷離首都台北市。(編輯:李淑華)1070308